Легионеров соперника «Тобола» не пускают в Казахстан на матч Лиги Европы

По данным издания, у иностранных игроков возникли проблемы с визами Казахстана, из-за чего их не пускают в страну.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Тур 1, 26.07.2018, 18:00 Тобол Кс - Пюник -

На предстоящую игру «Пюник» может выйти без ивуарийцев Дидье Кадио, Дрисса Диаррассуба и Мохамеда Конате, черногорца Андрии Драгоевича и Бакара Бальде из Гвинеи-Бисау.

Отметим, что на счету Конате — один гол в двух матчах Лиги Европы, а Бальде отличился два раза.

Матч «Тобола» и «Пюника» пройдет завтра, 26 июля, в Костанае и начнется в 21:00 по астанинскому времени. Ответная игра пройдет через неделю.