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13:44 (мск), источник: Vesti.kz

Легионеров соперника «Тобола» не пускают в Казахстан на матч Лиги Европы

Пять легионеров армянского «Пюника» могут пропустить гостевой матч второго отборочного раунда Лиги Европы против «Тобола». Об этом сообщает Sport24.ru.

По данным издания, у иностранных игроков возникли проблемы с визами Казахстана, из-за чего их не пускают в страну.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Тур 1, 26.07.2018, 18:00
Тобол Кс
-Пюник-

На предстоящую игру «Пюник» может выйти без ивуарийцев Дидье Кадио, Дрисса Диаррассуба и Мохамеда Конате, черногорца Андрии Драгоевича и Бакара Бальде из Гвинеи-Бисау.

Отметим, что на счету Конате — один гол в двух матчах Лиги Европы, а Бальде отличился два раза.

Матч «Тобола» и «Пюника» пройдет завтра, 26 июля, в Костанае и начнется в 21:00 по астанинскому времени. Ответная игра пройдет через неделю.

Добавим, что Кадио в КПЛ выступал за «Жетысу» и «Шахтер», а Конате в прошлом году играл за «Кайрат А» в первой лиге.

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Легионеров соперника "Тобола" не пускают в Казахстан на матч Лиги Европы
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