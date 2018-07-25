Легионеров соперника «Тобола» не пускают в Казахстан на матч Лиги Европы
Пять легионеров армянского «Пюника» могут пропустить гостевой матч второго отборочного раунда Лиги Европы против «Тобола». Об этом сообщает Sport24.ru.
Пять легионеров армянского «Пюника» могут пропустить гостевой матч второго отборочного раунда Лиги Европы против «Тобола». Об этом сообщает Sport24.ru.
По данным издания, у иностранных игроков возникли проблемы с визами Казахстана,
На предстоящую игру «Пюник» может выйти без ивуарийцев Дидье Кадио, Дрисса Диаррассуба и Мохамеда Конате, черногорца Андрии Драгоевича и Бакара Бальде из
Отметим, что на счету Конате — один гол в двух матчах Лиги Европы, а Бальде отличился два раза.
Матч «Тобола» и «Пюника» пройдет завтра, 26 июля, в Костанае и начнется в 21:00 по астанинскому времени. Ответная игра пройдет через неделю.
Добавим, что Кадио в КПЛ выступал за «Жетысу» и «Шахтер», а Конате в прошлом году играл за «Кайрат А» в первой лиге.