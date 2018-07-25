Датский комментатор: Теперь «Мидтьюлланд» должен спокойно побеждать «Астану»

«Чтобы сыграть с «Астаной», «Мидтьюлланд» преодолел долгий путь. Игра проходила на искусственном покрытии, которое непривычно для датских футболистов. Все это сказалось на действиях команды. В целом игра была равной, но два великолепных дальних удара Лясло Кляйнхайслера позволили казахстанцам победить.
Считаю, что результат матча приемлем для датской команды. На своем поле «Мидтьюлланд» должен спокойно побеждать «Астану». Считаю, что выезд можно назвать удачным, и теперь все в руках у датских футболистов, — отметил Джосевски.
Напомним, что игра, прошедшая 24 июля в Астане, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе казахстанского клуба дублем отметился полузащитник Ласло Кляйнхайслер. Эта победа позволила «Астане» обновить клубный рекорд в Лиге чемпионов.
Ответная игра между «Астаной» и «Мидтьюлландом» пройдет 1 августа в Дании. В случае успеха на следующей стадии казахстанцы встретятся с сильнейшим в паре «Динамо Загреб» (Хорватия) — «Хапоэля Беэр-Шева» (Израиль).