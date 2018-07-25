Датский комментатор: Теперь «Мидтьюлланд» должен спокойно побеждать «Астану»

«Чтобы сыграть с «Астаной», «Мидтьюлланд» преодолел долгий путь. Игра проходила на искусственном покрытии, которое непривычно для датских футболистов. Все это сказалось на действиях команды. В целом игра была равной, но два великолепных дальних удара Лясло Кляйнхайслера позволили казахстанцам победить.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 2-й отборочный раунд, 24.07.2018, 17:00 Астана 2 Мидтьюлланн 1

Считаю, что результат матча приемлем для датской команды. На своем поле «Мидтьюлланд» должен спокойно побеждать «Астану». Считаю, что выезд можно назвать удачным, и теперь все в руках у датских футболистов, — отметил Джосевски.

Напомним, что игра, прошедшая 24 июля в Астане, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе казахстанского клуба дублем отметился полузащитник Ласло Кляйнхайслер. Эта победа позволила «Астане» обновить клубный рекорд в Лиге чемпионов.