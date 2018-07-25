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14:36 (мск), источник: Vesti.kz

Датский комментатор: Теперь «Мидтьюлланд» должен спокойно побеждать «Астану»

Комментатор датского телеканала DR 1 Александр Джосевски в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился своими впечатлениями от первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Астаной» и «Мидтьюлландом».

«Чтобы сыграть с «Астаной», «Мидтьюлланд» преодолел долгий путь. Игра проходила на искусственном покрытии, которое непривычно для датских футболистов. Все это сказалось на действиях команды. В целом игра была равной, но два великолепных дальних удара Лясло Кляйнхайслера позволили казахстанцам победить.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
2-й отборочный раунд, 24.07.2018, 17:00
Астана
2Мидтьюлланн1

Считаю, что результат матча приемлем для датской команды. На своем поле «Мидтьюлланд» должен спокойно побеждать «Астану». Считаю, что выезд можно назвать удачным, и теперь все в руках у датских футболистов, — отметил Джосевски.

Напомним, что игра, прошедшая 24 июля в Астане, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе казахстанского клуба дублем отметился полузащитник Ласло Кляйнхайслер. Эта победа позволила «Астане» обновить клубный рекорд в Лиге чемпионов.

Ответная игра между «Астаной» и «Мидтьюлландом» пройдет 1 августа в Дании. В случае успеха на следующей стадии казахстанцы встретятся с сильнейшим в паре «Динамо Загреб» (Хорватия) — «Хапоэля Беэр-Шева» (Израиль).

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