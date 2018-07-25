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14:43 (мск), источник: Vesti.kz

Эксперт назвал тревожный знак в первом матче «Астаны» против «Мидтьюлланда» в Лиге чемпионов

Ветеран казахстанского футбол Болат Есмагамбетов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу «Астаны» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланда».

Встреча состоялась, вчера, 24 июля в столице Казахстана и завершилась со счетом 2:1. Героем встречи стал полузащитник «Астаны» Ласло Кляйнхайслер, оформивший дубль, благодаря которому казахстанский клуб смог улучшить свой рекорд в ЛЧ.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
2-й отборочный раунд, 24.07.2018, 17:00
Астана
2Мидтьюлланн1

«Очень рад, что «Астане» удалось дожать соперника. Победа в первой игре была жизненно необходима. Тем не менее, результат очень тревожный для казахстанского чемпиона. Датская команда неуступчивая и хорошо организованная. Я уверен, что в ответной игре они будут действовать гораздо лучше. При поддержке своих болельщиков они постараются сделать все, что в их силах.

Сейчас ситуация напоминает предыдущее противостояние с черногорской «Сутьеской». Вновь все решится во второй игре. «Астане» необходимо забивать в Дании. Если казахстанцы сумеют это сделать, то скорее всего пройдут в следующий раунд, — отметил Есмагамбетов.

Ответный матч соперники проведут 1 августа в Дании — игра начнется в 23:00 по астанинскому времени. В случае успеха «Астана» в третьем отборочном раунде встретится с сильнейшим в противостоянии хорватского «Динамо» и израильского «Хапоэля» из Беэр-Шевы, где в первой игре зафиксирован счет 5:0 в пользу загребского клуба.

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Эксперт назвал тревожный знак в первом матче "Астаны" против "Мидтьюлланда" в Лиге чемпионов
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