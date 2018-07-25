Эксперт назвал тревожный знак в первом матче «Астаны» против «Мидтьюлланда» в Лиге чемпионов

Встреча состоялась, вчера, 24 июля в столице Казахстана и завершилась со счетом 2:1. Героем встречи стал полузащитник «Астаны» Ласло Кляйнхайслер, оформивший дубль, благодаря которому казахстанский клуб смог улучшить свой рекорд в ЛЧ.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 2-й отборочный раунд, 24.07.2018, 17:00 Астана 2 Мидтьюлланн 1

«Очень рад, что «Астане» удалось дожать соперника. Победа в первой игре была жизненно необходима. Тем не менее, результат очень тревожный для казахстанского чемпиона. Датская команда неуступчивая и хорошо организованная. Я уверен, что в ответной игре они будут действовать гораздо лучше. При поддержке своих болельщиков они постараются сделать все, что в их силах.

Сейчас ситуация напоминает предыдущее противостояние с черногорской «Сутьеской». Вновь все решится во второй игре. «Астане» необходимо забивать в Дании. Если казахстанцы сумеют это сделать, то скорее всего пройдут в следующий раунд, — отметил Есмагамбетов.