Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Лудогорец
Видеотон
Футбол. Еврокубки
20:00
Кукеши
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
ХИК
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
Штурм
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Русенборг
Футбол. Еврокубки
24.07
Легия0
Спартак Тр2
Все события
Фоторепортажи
18Как болели за Мурата Гассиева
14Самые яркие головы ЧМ-2018 в России
16:05 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Кайрата» о Лиге Европы: Мы не боимся «АЗ Алкмаар» и будем играть первым номером

Главный тренер «Кайрата» Карлос Феррер перед ответной игрой второго отборочного Лиги Европы против голландского «АЗ Алкмаара» отметил, что предстоящий матч будет самым сложным испытанием в его карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Проигрывать не приятно — мы должны были выигрывать в Шымкенте, но теперь нам нужно забыть об этом. Мы должны сконцентрироваться на матче против АЗ. Это сильнейший соперник в моей тренерской карьере, это один из сильнейших клубов Голландии, а эта лига очень сильная в Европе. У них есть несколько команд, в матчах с которых они повышают уровень.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Тур 1, 26.07.2018, 18:00
Кайрат
-АЗ-

В домашней игре с нашим соперником победа была бы прекрасным результатом. Нам очень важно не пропустить. Будем стараться добиться хорошего результата дома, ведь здесь мы можем сделать хороший задел. У нашего соперника высокий уровень, и мы понимаем, что нам будет нужно играть на пределе своих возможностей. Я верю в свою команду. Это противостояние длится 180 минут. Мы будем начинать с одинаковыми кондициями, а дальше игра покажет.

Конечно, нельзя сравнивать их с предыдущим соперником. АЗ не начал чемпионат, они потеряли двух игроков. Мы готовимся к этой игре без страха. Мы будем играть первым номером, — отметил Ферер.

Первая игра между «Кайратом» и «АЗ Алкмааром» состоится завтра, 26 июля в Алматы, а ответная пройдет через неделю. В случае успеха, на следующем этапе алматинцев ожидает встреча с чешской «Сигмой».

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
АЗ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Мы не боимся "АЗ Алкмаар" и будем играть первым номером - тренер "Кайрата" о Лиге Европы
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время
СМИ: «Реал» готов заплатить 60 млн фунтов за чемпиона мира
ФИФА запретит использование VAR в России до весны
Защитника сборной РФ забраковали для игры в лучших клубах АПЛ
ФИФА открыла расследование против России из-за матча 2009 года
РФС оценил на «отлично» выступление сборной России на ЧМ-2018
Определилась дата гостевого матча «Спартака» в квалификации ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка