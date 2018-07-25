Тренер «Кайрата» о Лиге Европы: Мы не боимся «АЗ Алкмаар» и будем играть первым номером

«Проигрывать не приятно — мы должны были выигрывать в Шымкенте, но теперь нам нужно забыть об этом. Мы должны сконцентрироваться на матче против АЗ. Это сильнейший соперник в моей тренерской карьере, это один из сильнейших клубов Голландии, а эта лига очень сильная в Европе. У них есть несколько команд, в матчах с которых они повышают уровень.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Тур 1, 26.07.2018, 18:00 Кайрат - АЗ -

В домашней игре с нашим соперником победа была бы прекрасным результатом. Нам очень важно не пропустить. Будем стараться добиться хорошего результата дома, ведь здесь мы можем сделать хороший задел. У нашего соперника высокий уровень, и мы понимаем, что нам будет нужно играть на пределе своих возможностей. Я верю в свою команду. Это противостояние длится 180 минут. Мы будем начинать с одинаковыми кондициями, а дальше игра покажет.

Конечно, нельзя сравнивать их с предыдущим соперником. АЗ не начал чемпионат, они потеряли двух игроков. Мы готовимся к этой игре без страха. Мы будем играть первым номером, — отметил Ферер.