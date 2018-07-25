Лучший бомбардир в истории «Уфы» Голубов приедет на матч команды с ФК «Домжале» в ЛЕ

Источник: РИА "Новости"

Матч уфимцев против «Домжале» станет для российской команды дебютным в истории еврокубков и состоится в четверг, начало — 17:00 мск. «Уфа» была создана в 2009 году, в сезоне-2013/14 команда из стыковых матчей Футбольной национальной лиги попала в высший дивизион отечественного футбола. В переходных играх клуб из Башкортостана оказался сильнее томской «Томи» (5:1, 1:3), а Голубов оформил покер (4 гола) в первом матче и забил единственный мяч в ответной встрече.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Тур 1, 26.07.2018, 17:00 Уфа - Домжале -

Всего на счету бывшего форварда «Уфы» 22 гола в 51 матче за башкирскую команду.

«Он сейчас уже с футболом завязал, и мы его специально пригласили из Ставрополя, завтра они с сыном прилетят. Генеральный директор [Шамиль Газизов] сказал, что сейчас нам нужна энергетика Димы, так как многие ребята с ним играли, еще когда мы в премьер-лигу выходили. Это человек, фактически выведший “Уфу” в премьер-лигу, завтра хотим экипировать его как нашего игрока, а его сын будет выводить на поле нашего капитана команды», — сказал ТАСС пресс- атташе «Уфы» Сергей Тыртышный.