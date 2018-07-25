Карлос Алос: Более удачливые команды переносят игры, а нам отказали

Источник: Prosports.kz

Главный тренер «Кайрата» Карлос Алос ответил на вопросы журналистов перед первым матчем квалификации Лиги Европы против голландского АЗ, сообщает Prosports.kz.

— Как поражение в Шымкенте повлияло на настроение в коллективе?

— Поражение всегда отражается, но я считаю это два разных турнира. Матч в Шымкенте мы должны были выигрывать, но сейчас нам нужно забыть об этом и думать о будущем.

Читайте также Соперник «Кайрата» пристроил своего лучшего снайпера в клуб АПЛ перед матчем Лиги Европы

— После неубедительной игры центральных защитников, можем ли мы увидеть завтра Сергея Политевича?

— Посмотрим, у нас есть некоторые проблемы с этой позицией, последние травмы связаны именно с центральными защитниками. Сейчас мы посмотрим какое состояние у Сергея и Элека, после сегодняшней тренировки оценим, смогут ли они сыграть завтра.

— АЗ — самый серьезный соперник в вашей тренерской карьере?

— Да. Когда я работал в Азии, мы участвовали в местной Лиге чемпионов, но в Европе команды намного сильнее. АЗ — одна из сильнейших команд Голландии и чемпионат у них серьезный.

— Результат 1:0 для вас будет успешным?

— Скажите, где мне расписаться под таким итогом? Это действительно будет хороший счет, для нас важно, чтобы мы не пропустили. Наши возможности в Европе во многом зависят от того, как мы будем играть дома.

— Каково состояние Лунина и Соколенко? Может ли вновь выйти на правом фланге левоногий Вороговский?

— Посмотрим на результаты сегодняшней тренировки, Стас находится в хорошей форме, но он пропустил несколько матчей.

— «Кайрат» считают аутсайдером в предстоящем матче, в процентном соотношении как вы оцениваете шансы?

— Я верю в свою команду, мы хорошо идем в чемпионате за исключением последнего матча. Соперник сильный, но у нас будут возможности, противостояние будет проходить на протяжении 180 минут, произойти может все что угодно.

— «Кайрат» не переносит свои матчи во время еврокубков, ответный матч с АЗ по казахстанскому времени пройдет 3 августа, а уже 5-го числа матч в КПЛ. Почему клуб не попытался перенести игры чемпионата?

Футбол Лига Европы 2018/2019 Тур 1, 26.07.2018, 18:00 Кайрат - АЗ -

— Чтобы перенести матч должно быть подтверждение со стороны обеих команд, более удачливые команды переносят свои игры, мы старались это сделать, но нам сказали — «Нет!» Это такой клуб и это такая страна.

— Готовы ли вы сыграть в открытый, атакующий футбол с АЗ?

— Мы будем стараться использовать наши сильные стороны, АЗ еще не стартовал в своем чемпионате, они потеряли двух важнейших игроков. Но, несмотря на это, они остаются сильной командой, и мы готовы сыграть первым номером. Дома мы будем играть без страха. Если проиграем, меня могут все «убивать», но давайте на данный момент будем спокойны.