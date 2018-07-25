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23:16 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с ХИКом в матче 2-го круга квалификации Лиги чемпионов

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сыграли вничью (0:0) с финским ХИКом в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра на поле «Борисов-Арены» прошла при полном преимуществе хозяев, но в первом тайме им не удалось отличиться. После перерыва борисовчане продолжали владеть инициативой, создали несколько опасных моментов, однако поразить ворота российского голкипера ХИКа Максима Рудакова так и не смогли.

Ответная встреча за выход в 3-й отборочный раунд главного клубного турнира Старого Света состоится 1 августа в Хельсинки.

Победитель двухраундовой дуэли БАТЭ — ХИК встретится с лучшей командой пары «Кукеси» (Албания) — «Карабах» (Азербайджан). Сегодня их первая встреча в албанском Шкодере завершилась вничью — 0:0. 1 августа соперники сыграют в Баку.

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