Футболисты БАТЭ сыграли вничью с ХИКом в матче 2-го круга квалификации Лиги чемпионов

Игра на поле «Борисов-Арены» прошла при полном преимуществе хозяев, но в первом тайме им не удалось отличиться. После перерыва борисовчане продолжали владеть инициативой, создали несколько опасных моментов, однако поразить ворота российского голкипера ХИКа Максима Рудакова так и не смогли.
Ответная встреча за выход в 3-й отборочный раунд главного клубного турнира Старого Света состоится 1 августа в Хельсинки.
Победитель двухраундовой дуэли БАТЭ — ХИК встретится с лучшей командой пары «Кукеси» (Албания) — «Карабах» (Азербайджан). Сегодня их первая встреча в албанском Шкодере завершилась вничью — 0:0. 1 августа соперники сыграют в Баку.