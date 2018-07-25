Футболисты БАТЭ сыграли вничью с ХИКом в матче 2-го круга квалификации Лиги чемпионов

Игра на поле «Борисов-Арены» прошла при полном преимуществе хозяев, но в первом тайме им не удалось отличиться. После перерыва борисовчане продолжали владеть инициативой, создали несколько опасных моментов, однако поразить ворота российского голкипера ХИКа Максима Рудакова так и не смогли.