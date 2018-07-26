Первый европоход «Уфы»

АНШЛАГУ БЫТЬ

— Все готово, город в предвкушении. Нас ждет историческое событие! — отметил в интервью «СЭ» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Погода будет шикарная, стадион полный. Что еще нужно для классного футбола?!

— Уже точно ясно, что будет аншлаг (вместимость стадиона «Нефтяник» составляет 15 тысяч зрителей. — Прим. «СЭ»)?

— Да. Ну, если не считать трибуны, которая по правилам выделена для гостей.

— Словенских фанатов совсем не будет?

— Как нам сказали, будет один или два человека (смеется).

— Придумали что-то особенное для болельщиков в такой важный день? Александра Зинченко в гости из Манчестера не звали?

— Будет интересная шоу-программа. Зинченко не прилетит, зато матч посетит Дима Голубов, чьи голы в свое время помогли нам попасть в премьер-лигу. В свою очередь сами болельщики украсили город граффити, посвященными нашему выходу в еврокубки.

— Если говорить о чемпионате России, чувствуется, что интерес публики возрастает? Может, продали больше абонементов?

— Пока сложно это оценить. Мы продавали билеты только на «Домжале», а на матч первого тура с «Локо» еще не начали. Для нас это все новый опыт. Причем очень интересный!

ОПЫТ ЗА ЛЕТО НАКОПЛЕН

Воодушевление Газизова можно понять. Клуб из Башкирии в чем-то можно сравнить с «Краснодаром». В первую очередь, речь о постоянном поступательном движении вперед. С каждым следующим сезоном «Уфа» поднималась все выше в таблице, а теперь начинает новый знаковый этап своей истории — еврокубковый.

В межсезонье уфимцы активно репетировали свой дебют и провели на сборах в Австрии ряд товарищеских матчей с серьезными соперниками из Европы. Результаты сложно назвать впечатляющими: в семи матчах команда потерпела четыре поражения (от софийского ЦСКА — 1:2, «Зальцбурга» — 0:3, «Мюнхена-1860» — 0:1 и «Истанбула ББ» — 2:3), а победила только дважды («Университатю» — 3:2 и «Пршибрам» — 2:1). Но счет в таких матчах, как известно, не главное. Опыт куда ценнее.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlbFEbMntdP/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlbFEbMntdP/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">ФК «Уфа» продлил контракт со Слаем на 2 года! За «Уфу» Игбун выступает с 2015-го года и за это время провел 78 матчей и забил 14 голов. #фкУфа #МыУфа</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/ufafc/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ФК "УФА"/ FC UFA</a> (@ufafc) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-19T18:21:37+00:00">Jul 19, 2018 at 11:21am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

СОСТАВ СОХРАНЕН

Важно, что уфимцы начинают свой поход практически в том же составе, что был в прошлом сезоне. Ушел только Стоцкий (как раз в «Краснодар»). Новичок тоже один — молодой фланговый защитник из «Зенита» Круговой.

Но важнейшей новостью лета стоит признать подписание «Уфой» нового контракта с нападающим Игбуном. Нигериец выступает за башкирский клуб с 2015 года, провел за это время почти 80 матчей, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Словом, фигура для команды важная. Кроме того, никуда не продан Живоглядов, за которого уфимцы в будущем рассчитывают выручить приличные деньги.

ГОНЧАРЕНКО, СЕМАК… А ТЕПЕРЬ КИРИЧЕНКО?

После ухода Сергея Семака в «Зенит» пост главного тренера уфимцев оставался какое-то время вакантным. Слухи отправляли Башкирию Вадима Евсеева, но клуб сделал ставку на своего человека — наследником Семака стал 36-летний Сергей Томаров, который входит в штаб «Уфы» с 2011 года, два года назад выводил команду на поле в качестве исполняющего обязанности главного, а в прошлом сезоне был старшим тренером.

Однако звездный тренер в клубе все равно появился. Речь о Дмитрии Кириченко, который вошел в штаб «Уфы» этим летом. До декабря прошлого года бывший форвард сборной России работал тренером в «Ростове». Причем в матче с «Домжале» именно Кириченко, а не Томаров, будет значиться в протоколе как главный. Дело в наличии соответствующей лицензии.