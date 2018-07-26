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01:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Первый европоход «Уфы»

Сегодня клуб из столицы Башкирии дебютирует в Лиге Европы. Соперник — «Домжале» из Словении.

АНШЛАГУ БЫТЬ

— Все готово, город в предвкушении. Нас ждет историческое событие! — отметил в интервью «СЭ» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Погода будет шикарная, стадион полный. Что еще нужно для классного футбола?!

— Уже точно ясно, что будет аншлаг (вместимость стадиона «Нефтяник» составляет 15 тысяч зрителей. — Прим. «СЭ»)?

— Да. Ну, если не считать трибуны, которая по правилам выделена для гостей.

— Словенских фанатов совсем не будет?

— Как нам сказали, будет один или два человека (смеется).

— Придумали что-то особенное для болельщиков в такой важный день? Александра Зинченко в гости из Манчестера не звали?

— Будет интересная шоу-программа. Зинченко не прилетит, зато матч посетит Дима Голубов, чьи голы в свое время помогли нам попасть в премьер-лигу. В свою очередь сами болельщики украсили город граффити, посвященными нашему выходу в еврокубки.

— Если говорить о чемпионате России, чувствуется, что интерес публики возрастает? Может, продали больше абонементов?

— Пока сложно это оценить. Мы продавали билеты только на «Домжале», а на матч первого тура с «Локо» еще не начали. Для нас это все новый опыт. Причем очень интересный!

ОПЫТ ЗА ЛЕТО НАКОПЛЕН

Воодушевление Газизова можно понять. Клуб из Башкирии в чем-то можно сравнить с «Краснодаром». В первую очередь, речь о постоянном поступательном движении вперед. С каждым следующим сезоном «Уфа» поднималась все выше в таблице, а теперь начинает новый знаковый этап своей истории — еврокубковый.

В межсезонье уфимцы активно репетировали свой дебют и провели на сборах в Австрии ряд товарищеских матчей с серьезными соперниками из Европы. Результаты сложно назвать впечатляющими: в семи матчах команда потерпела четыре поражения (от софийского ЦСКА — 1:2, «Зальцбурга» — 0:3, «Мюнхена-1860» — 0:1 и «Истанбула ББ» — 2:3), а победила только дважды («Университатю» — 3:2 и «Пршибрам» — 2:1). Но счет в таких матчах, как известно, не главное. Опыт куда ценнее.

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СОСТАВ СОХРАНЕН

Важно, что уфимцы начинают свой поход практически в том же составе, что был в прошлом сезоне. Ушел только Стоцкий (как раз в «Краснодар»). Новичок тоже один — молодой фланговый защитник из «Зенита» Круговой.

Но важнейшей новостью лета стоит признать подписание «Уфой» нового контракта с нападающим Игбуном. Нигериец выступает за башкирский клуб с 2015 года, провел за это время почти 80 матчей, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Словом, фигура для команды важная. Кроме того, никуда не продан Живоглядов, за которого уфимцы в будущем рассчитывают выручить приличные деньги.

ГОНЧАРЕНКО, СЕМАК… А ТЕПЕРЬ КИРИЧЕНКО?

После ухода Сергея Семака в «Зенит» пост главного тренера уфимцев оставался какое-то время вакантным. Слухи отправляли Башкирию Вадима Евсеева, но клуб сделал ставку на своего человека — наследником Семака стал 36-летний Сергей Томаров, который входит в штаб «Уфы» с 2011 года, два года назад выводил команду на поле в качестве исполняющего обязанности главного, а в прошлом сезоне был старшим тренером.

Однако звездный тренер в клубе все равно появился. Речь о Дмитрии Кириченко, который вошел в штаб «Уфы» этим летом. До декабря прошлого года бывший форвард сборной России работал тренером в «Ростове». Причем в матче с «Домжале» именно Кириченко, а не Томаров, будет значиться в протоколе как главный. Дело в наличии соответствующей лицензии.

Источник: Спорт-Экспресс
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