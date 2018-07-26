Легионеры соперника «Тобола» получили казахстанскую визу, но могут не успеть на матч Лиги Европы

В итоге легионеры ереванского клуба получили визу, когда команда уже находилась в Казахстане и провела предыгровую тренировку. Пока неизвестно, успеют ли игроки на первый матч против «Тобола», потому что нет удобных рейсов с Еревана в Казахстан. Если бы игроки получили визу несколько часов раньше, то могли бы полететь в Казахстан через Москву.