Легионеры соперника «Тобола» получили казахстанскую визу, но могут не успеть на матч Лиги Европы

Ранее стало известно, что проблемы с визами возникли у вратаря «Пюника» Андрия Драгоевича, защитников Бакара Бальде и Бориса Кадио, нападающих Мохамеда Конате и Дриссы Диарассубы.
В итоге легионеры ереванского клуба получили визу, когда команда уже находилась в Казахстане и провела предыгровую тренировку. Пока неизвестно, успеют ли игроки на первый матч против «Тобола», потому что нет удобных рейсов с Еревана в Казахстан. Если бы игроки получили визу несколько часов раньше, то могли бы полететь в Казахстан через Москву.
Матч «Тобола» и «Пюника» в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы пройдет сегодня, 26 июля, в Костанае и начнется в 21:00 по астанинскому времени. Ответная игра пройдет через неделю в Ереване.