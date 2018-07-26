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12:11 (мск), источник: Vesti.kz

Легионеры соперника «Тобола» получили казахстанскую визу, но могут не успеть на матч Лиги Европы

Пять легионеров армянского «Пюника» получили казахстанскую визу, но могут не успеть на матч Лиги Европы против костанайского «Тобола». Об этом сообщает News.am со ссылкой на пресс-службу ереванского клуба.

Ранее стало известно, что проблемы с визами возникли у вратаря «Пюника» Андрия Драгоевича, защитников Бакара Бальде и Бориса Кадио, нападающих Мохамеда Конате и Дриссы Диарассубы.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Тур 1, 26.07.2018, 18:00
Тобол Кс
-Пюник-

В итоге легионеры ереванского клуба получили визу, когда команда уже находилась в Казахстане и провела предыгровую тренировку. Пока неизвестно, успеют ли игроки на первый матч против «Тобола», потому что нет удобных рейсов с Еревана в Казахстан. Если бы игроки получили визу несколько часов раньше, то могли бы полететь в Казахстан через Москву.

Матч «Тобола» и «Пюника» в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы пройдет сегодня, 26 июля, в Костанае и начнется в 21:00 по астанинскому времени. Ответная игра пройдет через неделю в Ереване.

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