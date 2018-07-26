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15:14 (мск), источник: Vesti.kz

Как победить «АЗ Алкмар», или что поможет выиграть «Кайрату» в Алматы

Известный казахстанский футбольный ветеран Куралбек Ордабаев в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о козырях алматинского «Кайрата» в домашней игре Лиги Европы с голландским «АЗ Алкмар».

— Матч должен получится интересным. Болельщики получат удовольствие. Почему? Потому что обе команды готовы показать хороший футбол. У «Кайрата», конечно, есть желание выиграть. Я думаю, они постараются сыграть так, чтобы перед второй игрой у них был определенный запас.

На «Кайрат» придет сегодня около 20 тысяч зрителей. Команда у нас собралась очень хорошая. Болельщики ее поддерживают, и команда сама, как говорится, на ходу. Должны обыграть соперника сегодня, — считает ветеран отечественного футбола.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Тур 1, 26.07.2018, 18:00
Кайрат
-АЗ-

— Куралбек Досжанович, а в процентном соотношении как бы оценили шансы «Кайрата» на выход в следующий круг?

— Сегодня надежда только на победу, и мы думаем, что «Кайрат» оправдает доверие болельщиков. Сейчас ведь нет слабых соперников. А мы играем дома и у нас есть преимущество. В Казахстане середина чемпионата, а команда находится в хорошей спортивной форме.

— А про Костанай что думаете? Как сложится игра «Тобола» с «Пюником»?

— Там будет сложная игра. Армянские команды держат мяч, а «Тобол» чаще играет вторым номером — от обороны. Тут ситуация 50 на 50. Или будет ничья, или победит «Тобол».

Добавим, что оба участника второго отборочного раунда Лиги Европы от Казахстана, «Кайрат» и «Тобол», начнут свои встречи сегодня, 26 июля, в одно время — в 21:00 по времени Астаны. Алматинцы на Центральном стадионе примут голландский «АЗ Алкмар», а в Костанае местный «Тобол» сыграет с «Пюником» из Армении.

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