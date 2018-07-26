Как победить «АЗ Алкмар», или что поможет выиграть «Кайрату» в Алматы

— Матч должен получится интересным. Болельщики получат удовольствие. Почему? Потому что обе команды готовы показать хороший футбол. У «Кайрата», конечно, есть желание выиграть. Я думаю, они постараются сыграть так, чтобы перед второй игрой у них был определенный запас.

На «Кайрат» придет сегодня около 20 тысяч зрителей. Команда у нас собралась очень хорошая. Болельщики ее поддерживают, и команда сама, как говорится, на ходу. Должны обыграть соперника сегодня, — считает ветеран отечественного футбола.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Тур 1, 26.07.2018, 18:00 Кайрат - АЗ -

— Куралбек Досжанович, а в процентном соотношении как бы оценили шансы «Кайрата» на выход в следующий круг?

— Сегодня надежда только на победу, и мы думаем, что «Кайрат» оправдает доверие болельщиков. Сейчас ведь нет слабых соперников. А мы играем дома и у нас есть преимущество. В Казахстане середина чемпионата, а команда находится в хорошей спортивной форме.

— А про Костанай что думаете? Как сложится игра «Тобола» с «Пюником»?

— Там будет сложная игра. Армянские команды держат мяч, а «Тобол» чаще играет вторым номером — от обороны. Тут ситуация 50 на 50. Или будет ничья, или победит «Тобол».