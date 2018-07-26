УЕФА открыл дело против сербской «Црвены Звезды» из-за расистских кричалок фанатов
ТАСС, 26 июля. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сербской «Црвены Звезды»
ТАСС, 26 июля. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сербской «Црвены Звезды»
Первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между белградским клубом и командой из Мариямполе прошел 24 июля в Белграде. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.
Болельщики «Црвены Звезды» обвиняются в скандировании кричалок расистского содержания. Также клуб обвиняется в блокировке лестничных проходов.
Рассмотрение дела пройдет 10 августа.
Ответный матч между командами будет сыгран 1 августа в Мариямполе.