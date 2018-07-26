«Уфа» сыграла вничью с «Домжале» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы

Игра состоялась на стадионе «Нефтяник» и стала первой в истории для уфимской команды в еврокубках.
В сезоне-2017/18 «Уфа» заняла шестое место в чемпионате России и завоевала право на участие в Лиге Европы после того, как было объявлено о прекращении существования «Тосно», победившего в Кубке России.
В случае победы подопечных Сергея Томарова в противостоянии с «Домжале» российская команда в третьем квалификационном раунде турнира сыграет с сильнейшим в паре «Гонвед» (Венгрия) — «Прогресс» (Люксембург).
В третьем квалификационном раунде Лиги Европы также начнет свое выступление петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака сыграют с победителем пары «Дунайска Стреда» (Словакия) — «Динамо» (Минск, Белоруссия). Первый матч «Зенит» проведет 9 августа на выезде.