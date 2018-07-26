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19:11 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» сыграла вничью с «Домжале» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы

УФА, 26 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью со словенским «Домжале» со счетом 0:0 на своем поле в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Игру посетили 11 210 человек.

Источник: РИА "Новости"

Игра состоялась на стадионе «Нефтяник» и стала первой в истории для уфимской команды в еврокубках.

В сезоне-2017/18 «Уфа» заняла шестое место в чемпионате России и завоевала право на участие в Лиге Европы после того, как было объявлено о прекращении существования «Тосно», победившего в Кубке России.

В случае победы подопечных Сергея Томарова в противостоянии с «Домжале» российская команда в третьем квалификационном раунде турнира сыграет с сильнейшим в паре «Гонвед» (Венгрия) — «Прогресс» (Люксембург).

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы также начнет свое выступление петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака сыграют с победителем пары «Дунайска Стреда» (Словакия) — «Динамо» (Минск, Белоруссия). Первый матч «Зенит» проведет 9 августа на выезде.

Уфа 0:0
Первый тайм: 0:0
Домжале
26.07.2018, 17:00 2-й отборочный раунд Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Томаров Симон Рожман
Составы
Александр Беленов 31
Дмитрий Живоглядов 17
63′ Боян Йокич (к) 5
Денис Тумасян 20
71′ Йонуц Неделчару 27
60′ Джемал Табидзе 55
Веролюб Салатич 6
Иван Пауревич 19
Силвестр Игбун 44
76′ Иван Обляков 98
Кэтэлин Карп 8
46′ Вячеслав Кротов 57
Кехинде Фатаи 21
1 Деян Милич (к)
8 Матия Широк
23 Дарио Мелняк
6 Тилен Клименчич
27 Габер Добровольц
16 Андраж Кирм
17 Сенияд Ибричич
41 Адам Гнезда Черин 49′
90 Зени Хусмани 66′
10 Агим Ибраими 83′
26 Шамар Николсон
9 Ловро Бизяк 90′
13 Жан Жужек
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
5 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 2
5 Угловые 3
16 Фолы 7
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Донатас Румшас (Литва)
Боковой судья Довидас Сужиделис (Литва)
Боковой судья Витис Снарскис (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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