«Кайрат» сенсационно победил финалиста Кубка Голландии в матче Лиги Европы с голом в «домик» вратарю

Игра проходила сегодня, 26 июля, в Алматы и завершилась со счетом 2:0.

Победу «Кайрату» в матче принес дубль Адеринсолы Эсеолы, который пополнил команду в летнее окно. На 12-й минуте украинский форвард отправил мяч в «домик» вратарю гостей Марко Бизоту, а на 49-й завершил удачную атаку своей команды.

Ответный матч «Кайрат» и «АЗ Алкмар» проведут в ночь со 2 на 3 августа в Голландии. Игра начнется в 00:45 по времени Астаны.