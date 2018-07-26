Гол-красавец и курьезный мяч принесли «Тоболу» победу в матче Лиги Европы
Футболисты «Тобола» обыграли армянский «Пюник» в домашнем матче второго отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Тобола» обыграли армянский «Пюник» в домашнем матче второго отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 26 июля, в Костанае и завершилась со счетом 2:1.
Счет на 49-й минуте открыл 22-летний полузащитник «Тобола» Максим Федин. Молодой казахстанец отправил мяч в ворота красивым ударом внешней стороны стопы.
Увеличить счет «Тобол» смог на 80-й минуте, а гол получился очень курьезным Капитан костанайцев Азат Нургалиев удачно пошел прессинговать вратаря «Пюника» Евгения Кобзева, а занервничавший россиянин неудачно вынес мяч, попав в соперника.
Удержать «сухой» счет «Тобол» не смог, пропустив на 90-й минуте от нападающего сборной Армении Руслана Коряна, воспользовавшегося ошибкой защитников.
Ответный матч между «Тоболом» и «Пюником» пройдет 31 июля в Ереване и начнется в 22:00 по времени Астаны.
Напомним, что в первом раунде «Тобол» дважды победил грузинскую «Самтредию» (1:0, 2:0), а «Пюник» сенсационно выбил македонский «Вардрар» (1:0, 2:0), который в прошлом году играл в группе ЛЕ.