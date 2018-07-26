Гол-красавец и курьезный мяч принесли «Тоболу» победу в матче Лиги Европы

Игра проходила сегодня, 26 июля, в Костанае и завершилась со счетом 2:1.

Счет на 49-й минуте открыл 22-летний полузащитник «Тобола» Максим Федин. Молодой казахстанец отправил мяч в ворота красивым ударом внешней стороны стопы.

Увеличить счет «Тобол» смог на 80-й минуте, а гол получился очень курьезным Капитан костанайцев Азат Нургалиев удачно пошел прессинговать вратаря «Пюника» Евгения Кобзева, а занервничавший россиянин неудачно вынес мяч, попав в соперника.

Удержать «сухой» счет «Тобол» не смог, пропустив на 90-й минуте от нападающего сборной Армении Руслана Коряна, воспользовавшегося ошибкой защитников.

Ответный матч между «Тоболом» и «Пюником» пройдет 31 июля в Ереване и начнется в 22:00 по времени Астаны.