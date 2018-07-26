«Провели звездную игру»: тренер «Кайрата» нашел объяснения сенсационной победе в матче Лиги Европы

Игра проходила сегодня, 26 июля, в Алматы и завершилась со счетом 2:0. У «Кайрата» дубль оформил украинский форвард Адеринсола Эсеола, причем первый мяч он отправил в «домик» вратарю Марко Бизоту.

«Хочу поздравить свою команду с престижной победой, — начал послематчевую пресс-конференцию Феррер. — Мы довольны этим результатом, но впереди ответный матч, который будет еще сложнее.

Мы старались работать компактно, чтобы не было разрывов в линиях. Мы старались использовать пространство. У нас были хорошие моменты и шансы. Команда провела звездную игру. Нам много нужно сделать.

Команда очень много пробежала сегодня. Сдерживать прессинг все 90 минут невозможно. Были такие моменты, когда мы выходили побольше. Наша задача была оттеснить соперников подальше от ворот. У нас не всегда все получалось.

Мы сделали хороший результат и важно что не пропустили гол. Мы знаем, что если забьем в гостях, то им нужно будет забивать четыре. Раунд еще не завершен. Соперник опасен. Насчет психологического состояния — команда находится в хорошем состоянии. Мое мнение, что команда в хорошей форме. Я считаю, что в этом году мы добьемся высоких результатов. Команда будет биться и за чемпионат и за групповой этап Лиги Европы.