Солигорский «Шахтер» сыграл вничью с «Лехом» в матче квалификации Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Первым свой поединок завершил солигорский «Шахтер», который на своем поле принимал польский «Лех». В первом тайме забитых мячей не было, а через 10 минут после перерыва албанский легионер хозяев Элис Бакай ударом с линии штрафной площади поразил ворота «Леха». Однако удержать победу не удалось — на 89-й минуте Жоао Амарал восстановил равновесие — 1:1.

Ответная игра состоится 2 августа в Познани, причем она пройдет без зрителей. В конце прошлого сезона фанаты «Леха» устроили беспорядки на трибунах своей 45-тысячной арены, после чего клуб обязали провести 8 матчей без болельщиков.