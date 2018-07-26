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22:53 (мск), источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» сыграл вничью с «Лехом» в матче квалификации Лиги Европы

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы проводят сегодня первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Первым свой поединок завершил солигорский «Шахтер», который на своем поле принимал польский «Лех». В первом тайме забитых мячей не было, а через 10 минут после перерыва албанский легионер хозяев Элис Бакай ударом с линии штрафной площади поразил ворота «Леха». Однако удержать победу не удалось — на 89-й минуте Жоао Амарал восстановил равновесие — 1:1.

Ответная игра состоится 2 августа в Познани, причем она пройдет без зрителей. В конце прошлого сезона фанаты «Леха» устроили беспорядки на трибунах своей 45-тысячной арены, после чего клуб обязали провести 8 матчей без болельщиков.

Позже футболисты брестского «Динамо» завершат домашний матч с греческим «Атромитосом», а минское «Динамо» — в гостях у словацкого клуба «Дунайска Стреда».

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