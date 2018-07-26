Хет-трик Павла Савицкого помог брестскому «Динамо» победить «Атромитос» в квалификации Лиги Европы

Игра на поле ОСК «Брестский» началась для хозяев очень здорово — уже на 5-й минуте словенский легионер «Динамо» Желько Филипович открыл счет. Еще через 10 минут Павел Савицкий удвоил результат, эффектно реализовав пенальти. Он же на исходе часа игрового времени сделал счет 3:0, а на 70-й минуте оформил хет-трик. Проигрывая 0:4, гости не опустили руки и в концовке сумели трижды поразить ворота Павла Павлюченко — 4:3.
Позже минское «Динамо» завершит свой выездной поединок со словацким клубом «Дунайска Стреда».
Солигорский «Шахтер» принимал у себя дома польский «Лех» и завершил встречу вничью 1:1.
Ответные поединки за выход в 3-й отборочный раунд Лиги Европы все белорусские клубы проведут 2 августа. Днем ранее, 1 августа борисовский БАТЭ в Хельсинки встретится с финским ХИКом в квалификации Лиги чемпионов. 25 июля в Борисове соперники разошлись миром — 0:0.