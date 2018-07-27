Минское «Динамо» победило в матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы

Источник: AP 2018

Выступая в гостях у словацкого клуба «Дунайска Стреда», минчане открыли счет на 24-й минуте после удара Романа Бегунова. Через 15 минут хозяева остались в меньшинстве, но вскоре сравняли результат, реализовав пенальти. После перерыва Александр Макась вновь вывел гостей вперед, а перед самым финальным свистком Урош Николич установил окончательный результат — 3:1 в пользу «Динамо».

Солигорский «Шахтер» принимал у себя дома польский «Лех» и сыграл вничью 1:1. Хозяева вышли вперед в начале второго тайма, когда отличился Элис Бакай. Удержать победу горняки не смогли, пропустив мяч на 89-й минуте встречи.

Брестское «Динамо» также у себя дома одолело «Атромитос» с результатом 4:3. В этой игре брестчане вели 4:0 на 70-й минуте, но затем умудрились пропустить 3 мяча. В этой игре полузащитник «Динамо» Павел Савицкий оформил хет-трик.