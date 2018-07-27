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10:40 (мск), источник: ТАСС

Спикер парламента Башкирии отметил большое число болельщиков на матче «Уфы» в Лиге Европы

УФА, 27 июля. /ТАСС/. Дебютный домашний матч в еврокубках футбольного клуба «Уфа» посетило большое количество болельщиков, пришедших поддержать родную команду. Такое мнение высказал журналистам спикер Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев.

«Уфа» в четверг на стадионе «Нефтяник», вмещающем около 15 тыс. зрителей, сыграла вничью со счетом 0:0 со словенским «Домжале». Встреча прошла в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы в присутствии 11 210 зрителей, и стала дебютным матчем для уфимцев в еврокубках.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Тур 1, 26.07.2018, 17:00
Уфа
0Домжале0

Толкачев наблюдал за ходом встречи с трибун стадиона. «Порадовало большое количество болельщиков на стадионе, пришедших поддержать нашу команду — более 11 тыс. Радует высокая самоотдача игроков, это именно та ситуация, когда защита доминировала над нападением. Думаю, что тренеры сделают соответствующие выводы и следующую игру уфимцы проведут более результативно», — сказал спикер регионального парламента.

Толкачев также выразил надежду, что домашний стадион футбольного клуба «Уфа» должен соответствовать возведенным к чемпионату мира — 2018 аренам.

«Наш стадион “Нефтяник”, построенный еще в шестидесятые годы, резко контрастирует со спортивными сооружениями, открытыми в России к чемпионату мира. Нам нужна новая и современная арена, с более удобным географическим расположением, комфортными условиями, соответствующая и статусу города с миллионным населением, и амбициям “Уфы”. Надеюсь, что дальнейшее развитие клуба и его успехи позволят это сделать», — сказал он.

Ответный матч между «Уфой» и «Домжале» состоится на стадионе словенцев «Спортни Парк» 2 августа, начало — 21:30 мск. Сильнейшая команда этой пары в третьем квалификационном раунде сыграет с победителем двухматчевого противостояния между венгерским «Гонведом» и «Прогрессом» из Люксембурга.

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