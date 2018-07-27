Спикер парламента Башкирии отметил большое число болельщиков на матче «Уфы» в Лиге Европы

«Уфа» в четверг на стадионе «Нефтяник», вмещающем около 15 тыс. зрителей, сыграла вничью со счетом 0:0 со словенским «Домжале». Встреча прошла в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы в присутствии 11 210 зрителей, и стала дебютным матчем для уфимцев в еврокубках.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Тур 1, 26.07.2018, 17:00 Уфа 0 Домжале 0

Толкачев наблюдал за ходом встречи с трибун стадиона. «Порадовало большое количество болельщиков на стадионе, пришедших поддержать нашу команду — более 11 тыс. Радует высокая самоотдача игроков, это именно та ситуация, когда защита доминировала над нападением. Думаю, что тренеры сделают соответствующие выводы и следующую игру уфимцы проведут более результативно», — сказал спикер регионального парламента.

Толкачев также выразил надежду, что домашний стадион футбольного клуба «Уфа» должен соответствовать возведенным к чемпионату мира — 2018 аренам.

«Наш стадион “Нефтяник”, построенный еще в шестидесятые годы, резко контрастирует со спортивными сооружениями, открытыми в России к чемпионату мира. Нам нужна новая и современная арена, с более удобным географическим расположением, комфортными условиями, соответствующая и статусу города с миллионным населением, и амбициям “Уфы”. Надеюсь, что дальнейшее развитие клуба и его успехи позволят это сделать», — сказал он.