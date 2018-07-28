Клопп: Мне не понравились комментарии Рамоса после финала Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал эпизоды, случившиеся во время финала Лиги чемпионов против «Реала».
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал эпизоды, случившиеся во время финала Лиги чемпионов против «Реала».
Немецкий специалист считает, что судьи должны были строже наказывать защитника мадридцев Серхио Рамоса, который нанёс тяжёлую травму форварду ливерпульцев Мохамеду Салаху и ударил локте голкипера Лориуса Кариуса.
«Мы снова хотим поговорить об этом? Я не люблю обсуждать такие вещи, но если пересмотреть эпизод и не быть болельщиком «Реала», то покажется, что фол был жестоким.
Я видел, как Милорад Мажич (арбитр финала Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата») судил матчи на чемпионате мира, на фоне этого еврокубковый финал уже забылся. Сейчас уже мало кто вспоминает о нашем матче. Но я считаю, что такие эпизоды надо судить лучше. Если есть система видеопомощи арбитрам, то надо её использовать.
Я не знаю, будут ли у нас ещё в будущем такие эпизоды, но можно вспомнить и удар Рамоса локтем в лицо Лориуса Кариуса. Также Рамос борцовским приёмом остановил нашего нападающего. После этого «Реал» победил, вот и вся история.
Мне не понравились комментарии Рамоса после матча. Он говорил, что ничего особенного не произошло. Как это не произошло? Играть так неправильно и ненормально, — цитирует Клоппа