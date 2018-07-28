Клопп: Мне не понравились комментарии Рамоса после финала Лиги чемпионов

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Немецкий специалист считает, что судьи должны были строже наказывать защитника мадридцев Серхио Рамоса, который нанёс тяжёлую травму форварду ливерпульцев Мохамеду Салаху и ударил локте голкипера Лориуса Кариуса.

«Мы снова хотим поговорить об этом? Я не люблю обсуждать такие вещи, но если пересмотреть эпизод и не быть болельщиком «Реала», то покажется, что фол был жестоким.

Я видел, как Милорад Мажич (арбитр финала Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата») судил матчи на чемпионате мира, на фоне этого еврокубковый финал уже забылся. Сейчас уже мало кто вспоминает о нашем матче. Но я считаю, что такие эпизоды надо судить лучше. Если есть система видеопомощи арбитрам, то надо её использовать.

Я не знаю, будут ли у нас ещё в будущем такие эпизоды, но можно вспомнить и удар Рамоса локтем в лицо Лориуса Кариуса. Также Рамос борцовским приёмом остановил нашего нападающего. После этого «Реал» победил, вот и вся история.