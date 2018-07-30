«Астана» определилась с составом на ответный матч Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом»

В Хернинг, где и пройдет игра, астанчане отправились в следующем составе:

вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов,

защитники: Юрий Логвиненко, Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Марин Аничич, Сергей Малый, Дмитрий Шомко, Евгений Постников,

полузащитники: Ласло Кляйнхайслер, Иван Маевский, Бактиер Зайнутдинов, Ричард Алмейда, Педро Энрике, Марин Томасов, Серикжан Мужиков,

нападающие: Алексей Щеткин, Жуниор Кабананга, Рангело Янга, Роман Муртазаев и Владислав Прокопенко.

Ответная игра между «Мидтьюлландом» и «Астаной» состоится 1 августа. Прямая трансляция этой встречи запланирована на телеканале QazSport. Начало матча — в 23:00 по времени Астаны.