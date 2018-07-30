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10:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» определилась с составом на ответный матч Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом»

Сегодня, 30 июля, футболисты и тренерский штаб «Астаны» вылетел в Данию, где им предстоит провести ответный матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов против местного «Мидтьюлланда».

В Хернинг, где и пройдет игра, астанчане отправились в следующем составе:

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вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов,

защитники: Юрий Логвиненко, Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Марин Аничич, Сергей Малый, Дмитрий Шомко, Евгений Постников,

полузащитники: Ласло Кляйнхайслер, Иван Маевский, Бактиер Зайнутдинов, Ричард Алмейда, Педро Энрике, Марин Томасов, Серикжан Мужиков,

нападающие: Алексей Щеткин, Жуниор Кабананга, Рангело Янга, Роман Муртазаев и Владислав Прокопенко.

Ответная игра между «Мидтьюлландом» и «Астаной» состоится 1 августа. Прямая трансляция этой встречи запланирована на телеканале QazSport. Начало матча — в 23:00 по времени Астаны.

Напомним, что в первом матче в столице Казахстана «Астана» одержала победу со счетом 2:1.

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