Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Звезда СПб
Ленинградец
Футбол. Кубок России
17:00
Знамя Труда
Строгино
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Н
Динамо Бр
Футбол. Кубок России
17:00
Звезда П
Зенит Иж
Футбол. Кубок России
17:00
Химик-Август
Волга Ул
Футбол. Кубок России
17:00
Лада
Лада-Тольятти
Футбол. Кубок России
17:00
Металлург Лп
Салют Бл
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Челябинск0
Носта0
Футбол. Кубок России
17:30
Спартак Нч
Спартак Вл
Футбол. Премьер-лига
18:00
Уфа
Локомотив М
Футбол. Кубок России
18:00
Квант
Долгопрудный
Футбол. Кубок России
18:00
Сокол
Сызрань-2003
Футбол. Кубок России
18:00
Волгарь
Легион Динамо
Футбол. Кубок России
18:00
Машук-КМВ
Динамо Ставрополь
Футбол. Кубок России
18:30
Калуга
Велес
Футбол. Кубок России
18:30
КАМАЗ
Нефтехимик
Футбол. Кубок России
18:30
Луки-Энергия
Псков-747
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н
Кубань Холдинг
Футбол. Кубок России
19:00
Сатурн
Текстильщик
Футбол. Кубок России
19:00
Зоркий
Коломна
Футбол. Кубок России
19:00
Дружба М
Биолог-Новокубанск
Футбол. Кубок России
19:30
Торпедо М
Торпедо Вл
Футбол. Кубок России
19:30
Чайка
СКА
Футбол. Кубок России
20:00
Муром
Рязань
Все события
Фоторепортажи
22За себя и за брата. Василий Березуцкий сорвал овацию
18Как болели за Мурата Гассиева
15:35 (мск), источник: Sports.kz

«Трудно было не только на поле…» Владелец «Пюника» рассказал о проблемах перед матчем с «Тоболом»

Владелец армянского «Пюника» Артур Согомонян обратился к болельщикам перед ответным матчем второго отборочного раунда Лиги Европы против «Тобола», сообщает Sports.kz.

«Дорогие фанаты «Пюника»! В первом раунде мы прошли «Вардар», который был серьезным соперником.

Читайте также
Гол-красавец и курьезный мяч принесли «Тоболу» победу в матче Лиги Европы

Во втором мы играем с сильным соперником в лице «Тобола». Первая игра получилась довольно трудной. К сожалению, не только на поле, но и за его пределами: нам пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать всю команду. Тем не менее ребята играли хорошо, и даже несмотря на поражение 1:2, этот счет дает нам надежду. Мы можем пройти в следующий раунд, но только при поддержке наших болельщиков. У нас серьезная команда, но это будет возможно лишь в том случае, если мы будем едины. Ждем всех 31 июля на стадионе. Надеюсь, мы вместе отпразднуем победу нашей команды", — сказал Согомонян.

Первый матч в Костанае завершился победой «Тобола» со счетом 2:1 (Федин, Нургалиев). Ответная игра пройдет в Ереване 31 июля и начнется в 22:00 по астанинскому времени. На нее букмекерская контора.

1XBET предлагает такие коэффициенты:

победа «Пюника» — 2.46, ничья — 3.15, победа «Тобола» — 3.168.

Пюник
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
«Канело» обвинили в приеме допинга еще до боя с Головкиным
«Перебор»: как награждение футболистов вызвало конфликт
Анастасия Потапова: Мой парень не может быть мямлей
Борьба за № 1: Ковальчук ответил Дзюбе
«Русский уже не в моде»: Медведеву обвинили в предательстве
Не думайте, что трансфер Хеведеса — топ. «Локомотив» рискует
Царица художественной гимнастики: Винер - Усмановой - 70
В Англии заговорили о проведении ЧМ-2022 вместо Катара
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка