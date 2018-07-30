«Трудно было не только на поле…» Владелец «Пюника» рассказал о проблемах перед матчем с «Тоболом»

Во втором мы играем с сильным соперником в лице «Тобола». Первая игра получилась довольно трудной. К сожалению, не только на поле, но и за его пределами: нам пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать всю команду. Тем не менее ребята играли хорошо, и даже несмотря на поражение 1:2, этот счет дает нам надежду. Мы можем пройти в следующий раунд, но только при поддержке наших болельщиков. У нас серьезная команда, но это будет возможно лишь в том случае, если мы будем едины. Ждем всех 31 июля на стадионе. Надеюсь, мы вместе отпразднуем победу нашей команды", — сказал Согомонян.