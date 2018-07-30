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16:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Два шикарных гола испортили весь план». Эксперт назвал главные факторы в ответном матче «Астаны» в ЛЧ

Спортивный обозреватель датской газеты Extra Bladet Мортен Амбо в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал фаворита ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Астаной» и «Мидтьюлландом», который состоится 1 августа в Дании.

«Первая игра прошла по плану «Мидтьюлланда». Всю картину испортили два шикарных гола Ласло Кляйнхайслера. В конце матча датская команда пропустила ненужный гол. Тем не менее, именно «Мидтьюлланд» фаворит второго матча. Я уверен, что им удастся сыграть компактно и нейтрализовать атакующий потенциал «Астаны». Если игра пойдет в таком ключе, то будет достаточно одного точного удара, чтобы переломить исход противостояния в свою пользу.

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На этот раз датчане будут играть на нормальном газоне и при поддержке своих болельщиков. Шансы есть у обеих команд, однако я бы поставил на проход «Мидтьюлланда», — отметил Амбо.

Напомним, что первый матч между «Астаной» и «Мидтьюлландом» прошел в Казахстане и завершился в пользу хозяев — 2:1. Ответную игру соперники проведут 1 августа в Дании — игра начнется в 23:00 по астанинскому времени.

В случае успеха «Астана» в третьем отборочном раунде встретится с сильнейшим в противостоянии хорватского «Динамо» и израильского «Хапоэля» из Беэр-Шевы, где в первой игре зафиксирован счет 5:0 в пользу загребского клуба.

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"Два шикарных гола испортили весь план". Эксперт назвал главные факторы в ответном матче "Астаны" в ЛЧ
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