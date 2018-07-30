«Два шикарных гола испортили весь план». Эксперт назвал главные факторы в ответном матче «Астаны» в ЛЧ

«Первая игра прошла по плану «Мидтьюлланда». Всю картину испортили два шикарных гола Ласло Кляйнхайслера. В конце матча датская команда пропустила ненужный гол. Тем не менее, именно «Мидтьюлланд» фаворит второго матча. Я уверен, что им удастся сыграть компактно и нейтрализовать атакующий потенциал «Астаны». Если игра пойдет в таком ключе, то будет достаточно одного точного удара, чтобы переломить исход противостояния в свою пользу.

На этот раз датчане будут играть на нормальном газоне и при поддержке своих болельщиков. Шансы есть у обеих команд, однако я бы поставил на проход «Мидтьюлланда», — отметил Амбо.

Напомним, что первый матч между «Астаной» и «Мидтьюлландом» прошел в Казахстане и завершился в пользу хозяев — 2:1. Ответную игру соперники проведут 1 августа в Дании — игра начнется в 23:00 по астанинскому времени.