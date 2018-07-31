Наставник «Тобола» рассказал о тактике на второй матч с «Пюником», задачах на еврокубки и оценил Пиззелли

— Обе команды хотят пройти в третий этап. Сыграли первый матч, впереди еще 90 минут. Ожидаем сложной игры для нас по многим факторам. Прежде всего — это игра соперника: она качественная, хорошая, организованная, боевитая. Команда играет в разумный футбол, где виден рисунок игры.

— Какие впечатления от Пиззелли?

— Великолепные. Мастер, человек, хороший, в плане общения приятный, тренируется усердно, несмотря на годы, по всем показателям — великолепный. То, что сейчас Пизелли лидер чемпионата, я думаю, это не сюрприз. Его освободили от оборонительных обязанностей, он в «Актобе» сейчас играет центрфорварда, просто получает мячи и разбирается. У него есть класс, техническое качество и понимание игры в атаке.

— Сравните «Самтредию и «Пюник».

— «Самтредия» не очень удачно шла в чемпионате и буквально за неделю собрали новую команду. Это тоже довольно приличный соперник и у них есть будущее. Они играл в хороший футбол, и нам непросто было. А в «Пюнике» мы видим, что здесь достаточно легионеров, прежде всего российских игроков. И местные игроки здесь есть, которые поиграли в России и на Украине, Корян например. Все кто выходит из иностранцев — квалифицированные игроки. Кадио у нас играл, я его хорошо знаю, это приличный игрок, на двух-трех позициях он действует очень хорошо. Я оцениваю «Пюник» с хорошей стороны. Это достойный соперник и я думаю силы примерно раны.

— Какая задача была поставлена перед командой в еврокубках?

— Мы дальновидные планы не строили. Есть планы пройти несколько этапов, но все зависит от жеребьевки, соперников и того, как мы играем в чемпионате страны. Первую задачу мы выполнили, завтра у нас задача удачно сыграть и выйти в следующий этап и дальше будем думать о следующем этапе.

— В союзное время Вы не раз играли в Ереване. Какие у вас памятные воспоминания?

— Мне пришлось играть девять играть непосредственно играть с Кареном Аганесяном. Вот это для меня памятно. Две игры в год, 18 встреч в год играть против такого мастера это хорошее воспоминание. Думаю, что и Карен меня помнит. Мы как-то встретились и обсуждали эту тему после того, как закончили играть.

— «Тобол» играет от обороны. Завтра Вы тоже так будете играть? Тем более, что счет 2:1 в Вашу пользу.