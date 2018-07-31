В две тяги

Буквально в воскресенье костанайцы сыграли в Алматы матч чемпионата страны в Премьер-Лиге — а уже во вторник им необходимо сражаться за честь страны в Ереване. «Тобол» продолжает оставаться одной из двух тягловых сил, упорно тащащих авторитет футбола Казахстана в квалификации Лиги Европы в гору. Дается эта миссия команде Владимира Никитенко не слишком легко, и все же пока тоболовцы с честью с ней справляются, добившись трех побед в трех поединках соревнования. Рандеву в столице Армении станет очередным экзаменом для команды из Костаная на зрелость, который должен наглядно показать, действительно ли преодолен в этом городе футбольный застой, царивший на протяжении ряда лет, или же все происходящие в настоящее время в данном направлении положительные изменения пока еще являются лишь локальными успехами. Как все могли видеть на поле «Тобола», «Пюник» — соперник достаточно боевой, при первой же возможности готовый провести проникающий удар под дых, и расслабляться в противостоянии с таким оппонентом точно никак не стоит. На своем поле, конечно, армянская команда очень постарается активировать приобретенный на выезде бонус в формате забитого на чужом поле мяча. Костанайцам, в свою очередь, необходимо всячески постараться не позволить ереванцам сделать этого добиться. Вот, собственно, и все. В целом, «Пюник» «Тоболу» вполне по силам. Однако шапкозакидательским настроениям тут и близко места быть не должно.

Куда тяжелее, конечно, придется в Алкмааре «Кайрату». Несмотря на то, что на собственном поле алматинцам удалось добиться более привлекательного, чем костанайцам, счета в свою пользу — 2:0, однако АЗ сравнивать с «Пюником» слишком трудно. Понятно, что голландцы порядком выше классом, чем команда из Армении, и в очном противостоянии визави казахстанцев между собой у ереванцев вряд ли были бы какие-либо шансы. Хотя… Про «Вардар» тоже многие думали примерно так же. И где сейчас тот «Вардар»… После оглушительной оплеухи в нашей южной столице — точнее, даже двух…, — на своей территории «сыроделы», бесспорно, очень постараются взять реванш. По возможности, — убедительный. Другое дело, что «Кайрат» уступать, где бы ни было и кому бы то ни было, явно не намерен. Вполне можно ожидать, что алкмаарцы, озадаченные обескураженным, в свою очередь, в Алматы Джоном ван ден Бромом, постараются добиться у себя дома нужного им результата как можно быстрее. А это, в свою очередь, должно создать благодатную почву для разящих, очень хочется верить, выпадов алматинской дружины. В том, что «Кайрат» сыграть вторым номером в состоянии, в прошлый четверг мы видели. Будем надеяться теперь, что в Голландии подопечные Карлоса Алоса максимально строго будут действовать в обороне и не позволят хозяевам поля пытаться задавать нерешаемые задачи своему голкиперу. Откровенно говоря, показалось, что урок в Алматы не слишком пошел впрок достаточно высокомерному наставнику «сыроделов»… Похоже, он всерьез остался убежденным в том, что-то поражение его команды — не более, чем досадное недоразумение. Но если так, то это лишь на руку казахстанской команде. Кайратовцам нужно только оставаться уверенными в себе — но никак не становиться при этом самоуверенными.