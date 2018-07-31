Текущие события
Футбол. Кубок России
30.07
Муром0
Рязань2
Футбол. Кубок России
30.07
Торпедо М1
Торпедо Вл0
Футбол. Кубок России
30.07
Чайка5
СКА0
Футбол. Кубок России
30.07
Сатурн1
Текстильщик2
Футбол. Кубок России
30.07
Зоркий3
Коломна2
Футбол. Кубок России
30.07
Дружба МП 4:31
Биолог-Новокубанск1
Футбол. Кубок России
30.07
Калуга2
Велес1
Футбол. Кубок России
30.07
КАМАЗ2
Нефтехимик3
Футбол. Кубок России
30.07
Луки-Энергия1
Псков-7470
Футбол. Кубок России
30.07
Черноморец Н2
Кубань Холдинг0
Футбол. Премьер-лига
30.07
Уфа0
Локомотив М0
Футбол. Кубок России
30.07
Квант3
Долгопрудный1
Футбол. Кубок России
30.07
Сокол2
Сызрань-20033
Футбол. Кубок России
30.07
Волгарь2
Легион Динамо1
Футбол. Кубок России
30.07
Машук-КМВ2
Динамо Ставрополь0
Футбол. Кубок России
30.07
Спартак Нч0
Спартак Вл4
Футбол. Кубок России
30.07
Звезда СПб3
Ленинградец1
Футбол. Кубок России
30.07
Знамя ТрудаП 5:42
Строгино2
Футбол. Кубок России
30.07
Химик Н0
Динамо Бр1
Футбол. Кубок России
30.07
Звезда П2
Зенит Иж3
Футбол. Кубок России
30.07
Химик-Август2
Волга Ул3
Футбол. Кубок России
30.07
ЛадаП 5:62
Лада-Тольятти2
Футбол. Кубок России
30.07
Металлург Лп1
Салют Бл0
Футбол. Кубок России
30.07
ЧелябинскП 5:40
Носта0
Все события
Фоторепортажи
11Головин в ЦСКА. Это было круто!
22За себя и за брата. Василий Березуцкий сорвал овацию
01:56 (мск), источник: Sports.kz

В две тяги

Маршировавшие изначально ровным строем и проводившие свои еврокубковые поединки в один день казахстанские участники квалификации Лиги Европы-2018/2019 потихоньку изрядно рассеялись.

«Иртыш» благополучно вылетел с треском из соревнования уже в самом начале пути, вляпавшись по ходу дела в историю — став первым представителем нашей страны, уступившим в официальном клубном турнире дорогу литовской команде. «Тоболу» же УЕФА предписал проводить ответный поединок не в четверг, вместе с «Кайратом», как планировалось изначально, а во вторник.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Тур 1, 31.07.2018, 19:00
Пюник
-Тобол Кс-

Буквально в воскресенье костанайцы сыграли в Алматы матч чемпионата страны в Премьер-Лиге — а уже во вторник им необходимо сражаться за честь страны в Ереване. «Тобол» продолжает оставаться одной из двух тягловых сил, упорно тащащих авторитет футбола Казахстана в квалификации Лиги Европы в гору. Дается эта миссия команде Владимира Никитенко не слишком легко, и все же пока тоболовцы с честью с ней справляются, добившись трех побед в трех поединках соревнования. Рандеву в столице Армении станет очередным экзаменом для команды из Костаная на зрелость, который должен наглядно показать, действительно ли преодолен в этом городе футбольный застой, царивший на протяжении ряда лет, или же все происходящие в настоящее время в данном направлении положительные изменения пока еще являются лишь локальными успехами. Как все могли видеть на поле «Тобола», «Пюник» — соперник достаточно боевой, при первой же возможности готовый провести проникающий удар под дых, и расслабляться в противостоянии с таким оппонентом точно никак не стоит. На своем поле, конечно, армянская команда очень постарается активировать приобретенный на выезде бонус в формате забитого на чужом поле мяча. Костанайцам, в свою очередь, необходимо всячески постараться не позволить ереванцам сделать этого добиться. Вот, собственно, и все. В целом, «Пюник» «Тоболу» вполне по силам. Однако шапкозакидательским настроениям тут и близко места быть не должно.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Тур 1, 2.08.2018, 21:45
АЗ
-Кайрат-

Куда тяжелее, конечно, придется в Алкмааре «Кайрату». Несмотря на то, что на собственном поле алматинцам удалось добиться более привлекательного, чем костанайцам, счета в свою пользу — 2:0, однако АЗ сравнивать с «Пюником» слишком трудно. Понятно, что голландцы порядком выше классом, чем команда из Армении, и в очном противостоянии визави казахстанцев между собой у ереванцев вряд ли были бы какие-либо шансы. Хотя… Про «Вардар» тоже многие думали примерно так же. И где сейчас тот «Вардар»… После оглушительной оплеухи в нашей южной столице — точнее, даже двух…, — на своей территории «сыроделы», бесспорно, очень постараются взять реванш. По возможности, — убедительный. Другое дело, что «Кайрат» уступать, где бы ни было и кому бы то ни было, явно не намерен. Вполне можно ожидать, что алкмаарцы, озадаченные обескураженным, в свою очередь, в Алматы Джоном ван ден Бромом, постараются добиться у себя дома нужного им результата как можно быстрее. А это, в свою очередь, должно создать благодатную почву для разящих, очень хочется верить, выпадов алматинской дружины. В том, что «Кайрат» сыграть вторым номером в состоянии, в прошлый четверг мы видели. Будем надеяться теперь, что в Голландии подопечные Карлоса Алоса максимально строго будут действовать в обороне и не позволят хозяевам поля пытаться задавать нерешаемые задачи своему голкиперу. Откровенно говоря, показалось, что урок в Алматы не слишком пошел впрок достаточно высокомерному наставнику «сыроделов»… Похоже, он всерьез остался убежденным в том, что-то поражение его команды — не более, чем досадное недоразумение. Но если так, то это лишь на руку казахстанской команде. Кайратовцам нужно только оставаться уверенными в себе — но никак не становиться при этом самоуверенными.

В общем, ждем в квалификации Лиги Европы двух жарких битв, откуда наши файтеры должны, надеемся, вернуться со щитами. Алга, Казахстан!

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Стал известен состав «Астаны» на ответный матч Лиги Чемпионов с «Мидтьюлландом»
Головин в «Монако». Как это будет
Роналду провел первую тренировку в составе «Ювентуса»
Футбол в России круче хоккея. Почему прав Дзюба
Гилерме чуть не утопил «Локо», но отбил пенальти и спас его
СКА впервые за пять лет ушёл в минус на 1 млрд рублей
В московском метро появился поезд ЦСКА. Кафельников недоволен
Матч «Локомотив» — «Спартак» не покажут на общедоступном ТВ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка