Галович: «Зенит» — обидный жребий? Нисколько

— Показалось, что в Словакии для вас все сложилось довольно легко.

— Я так не думаю. Да, мы забили первыми, а затем у соперника случилось удаление. Но и в меньшинстве хозяева представляли собой угрозу. К тому же сравняли счет. В перерыве в раздевалке решили, что пойдем вперед еще большими силами. Все получилось: в концовке забили еще два гола, но не скажу, что это была простая игра. Вообще мы часто забиваем на финише матчей. Не знаю почему, это такая динамовская «фишка».

— При этом не реализуете немало моментов в каждом матче.

— Возможно. Но такой уж в Беларуси чемпионат. Не скажу, что он слишком сильный, просто большинство команд умеют прежде всего обороняться. Станут в две линии у своих ворот — и как здесь много забьешь? А вообще не важно, с каким счетом выигрывать — 1:0 или 5:0. Правда, в Европе могут быть проблемы. Это показал матч с «Дерри» в Минске. Создали моментов пятнадцать, наверное. Но не забили, и в итоге пришлось понервничать.

— В случае успеха в ответном матче вас ждет «Зенит». Обидная жеребьевка?