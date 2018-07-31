Экзамен в Ереване. Превью к ответному матчу Лиги Европы «Пюник» — «Тобол»

Как известно, клубы впервые между собой встречаются в еврокубках. Первая игра в Костанае завершилась победой казахстанской команды со счетом 2:1 (Максим Федин 49, Азат Нургалиев 80 — Руслан Корян 90).

В Костанае территориальным преимуществом владели хозяева поля, но гости не уступили им в количестве нанесенных ударов. Каждая из сторон нанесла по девять ударов, из них в створ 3−2 в пользу казахстанцев. Угловые соперники подали по три раза. Разве что армяне часто фолили — 13 раз против трех нарушений «Тобола». Плюс гости заработали одно предупреждение.

Словом, ответный матч обещает быть непростым для «Тобола». Это прекрасно понимает и главный тренер Владимир Никитенко, который в последней игре КПЛ с «Кайратом» (0:1) приберег некоторых лидеров.

Интересно, что команды почти одновременно начинали европейский путь. Так, «Пюник» регулярно участвует в турнирах под эгидой УЕФА с сезона-2002/2003, при этом армянский клуб доходил только до второго квалификационного этапа.

«Тобол» впервые в еврокубках (Кубок Интертото) участвовал в 2003 году, но он не был завсегдатаем турниров УЕФА. В последний раз костанайцы выступали в Лиге чемпионов сезона-2011/2012, причем отборочный турнир начинали со второго раунда, в котором уступили «Словану» из Братиславы (0:2 в гостях, 1:1 дома). В то же время «Тобол» дважды успешно играл в Кубке Интертото, где проходил три отборочных раунда, в других турнирах дальше второго этапа не пробивался.

В летнее трансферное окно, которое в КПЛ закроется 31 июля, «Тобол» пригласил Марата Быстрова, Йонуца Ларие и Хуана Эдуардо Лескано. Между тем команду покинули Василий Кобин, Ванче Шиков, Антон Шиндер, Жасулан Молдакараев.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Тур 1, 31.07.2018, 19:00 Пюник - Тобол Кс -

К «Пюнику» в летнее межсезонье присоединились Андрия Драгоевич, Евгений Кобозев, Максим Жестоков, Виталий Стежко, Вячеслав Дмитриев, Максим Трусевич, Румян Овсепян, Денис Войнов, Альберт Богатырев, Руслан Корян и Мохамед Конате. С июня армянский клуб тренирует Андрей Талалаев. Контракт с 45-летним российским специалистом заключен по схеме «2+1».

Предстоящую игру будет судить чешская бригада арбитров во главе с Петром Арделяну. Ранее он не обслуживал встречи с участием армянских и казахстанских команд, в том числе на уровне сборных. Только был запасным рефери на матче отборочного цикла ЧМ-2014 Казахстан — Швеция (0:1).