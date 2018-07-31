«Нейтрализовать Кляйнхайслера». Тренер и капитан соперника «Астаны» оценили шансы на чудо в ответном матче ЛЧ

Встреча команд пройдет в Дании 1 августа. Прямая трансляция этой встречи запланирована на телеканале QazSport. Начало матча — в 23:00 по времени Астаны. В первом матче в столице Казахстана «Астана» одержала победу со счетом 2:1.

— После матча в Астане вы сказали, что матч был равным, но по статистике на сайте УЕФА «Астана» сумела переиграть вас по всем статистическим данным. Словами про равный матч вы пытались успокоить своих футболистов?

— В первом тайме «Астана» была лучшей команды, создала много шансов в отличии от нас. Если говорить о втором тайме, то мы имели 3−4 очень хороших шансов помимо забитого гола. Я думаю, что это было хорошим знаком для нас. «Астана» выиграла, но мы сумели себя проявить во втором тайме.

— В первом матче Ласло Кляйнхайслер дважды забил. Как вы собираетесь нейтрализовать шестого номера «Астаны» в завтрашнем матче?

— Он забил два очень красивых гола, но мы не будем играть против кого-то персонально, мы рассматриваем «Астану», как команду, состоящую из игроков хорошего уровня.

— Как вы оцениваете шансы «Мидтьюлланда» на проход дальше?

— Я помню подобный вопрос на пресс-конференции в Астане, когда у меня спросили про чудо в случае победы над «Астаной». Но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы. В субботу мы выиграли матч в чемпионате Дании, это придаст нам уверенности и теперь мы полны решимости сделать все возможное, чтобы пройти дальше в Лиге чемпионов.

— Как отреагируют ваши болельщики, если команда завершит участие в Лиге чемпионов?

— У нас были случае, когда мы проигрывали, но в этом сезоне мы хотим попасть в Лигу Чемпионов и готовы сделать все возможное для этого. Конечно, датские болельщики будут не довольны, если «Мидтьюлланд» не пройдет дальше, но я уверен, что казахстанские фаны отреагируют также на поражение «Астаны»?

— Что вам понравилось в игре «Астаны», которая является постоянным участником групп еврокубков последние три года?

— «Астана» показала себя очень хорошо в международных соревнованиях, и мы видим, что у них есть большой опыт. Мы знали, что астанчане — это достойный противник, но мы верим, что у нас есть шанс и мы хотим им воспользоваться.

— Болельщики и журналисты в Дании не совсем верно оценивают уровень соперников. По рейтингу УЕФА «Астана» в ТОП-70, «Мидтьюлланд» же находится за 100 лучших клубов. Не думаете ли вы, что медиа и фанаты не совсем правильно оценивают возможности вашей команды в борьбе с «Астаной»?

— Я тренер «Мидтьюлланд», и конечно, я верю в силу своей команды. Если бы я не верил в свою команду, мы проиграли уже до начала матча. Это футбол, и в нем возможно все.

— Вас завтра устроит счет 1:0. Будете ли вы надеяться на один гол и измените ли вы тактику на завтрашний матч или продолжите делать длинные передачи на своего большого нападающего?

— Я не буду отвечать на этот вопрос, чтобы не открыть секреты своей тактики. Завтра все увидите сами.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 2-й отборочный раунд, 1.08.2018, 20:00 Мидтьюлланн - Астана -

Капитан «Мидтьюлланда» Якуб Поульсен:

— Если бы вы были тренером, кого бы из игроков «Астаны» пригласили к себе в команду?

— Конечно, Кляйнхайслер провел очень хороший матч и стал лучшим футболистом игры. Но я очень доволен своей командой и не хотел бы никого приглашать туда. Конечно, если бы кто-то из «Астаны» захотел приехать в Данию, я был бы рад их видеть.

— На «Астана Арене» была очень горячая поддержка хозяев. Как вы думаете, завтра в Хернинге болельщики «Мидтьюлланда» смогут воспроизвести хотя бы часть той поддержки, которая была в Астане?

— Безусловно в Астане болельщики создали очень хорошую атмосферу. И я надеюсь, что завтра наши болельщики смогут создать такую же атмосферу, что поможет нам сыграть еще лучше.