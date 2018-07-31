«Нейтрализовать Кляйнхайслера». Тренер и капитан соперника «Астаны» оценили шансы на чудо в ответном матче ЛЧ

Встреча команд пройдет в Дании 1 августа. Прямая трансляция этой встречи запланирована на телеканале QazSport. Начало матча — в 23:00 по времени Астаны. В первом матче в столице Казахстана «Астана» одержала победу со счетом 2:1.
— После матча в Астане вы сказали, что матч был равным, но по статистике на сайте УЕФА «Астана» сумела переиграть вас по всем статистическим данным. Словами про равный матч вы пытались успокоить своих футболистов?
— В первом тайме «Астана» была лучшей команды, создала много шансов в отличии от нас. Если говорить о втором тайме, то мы имели 3−4 очень хороших шансов помимо забитого гола. Я думаю, что это было хорошим знаком для нас. «Астана» выиграла, но мы сумели себя проявить во втором тайме.
— В первом матче Ласло Кляйнхайслер дважды забил. Как вы собираетесь нейтрализовать шестого номера «Астаны» в завтрашнем матче?
— Он забил два очень красивых гола, но мы не будем играть против кого-то персонально, мы рассматриваем «Астану», как команду, состоящую из игроков хорошего уровня.
— Как вы оцениваете шансы «Мидтьюлланда» на проход дальше?
— Я помню подобный вопрос на пресс-конференции в Астане, когда у меня спросили про чудо в случае победы над «Астаной». Но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы. В субботу мы выиграли матч в чемпионате Дании, это придаст нам уверенности и теперь мы полны решимости сделать все возможное, чтобы пройти дальше в Лиге чемпионов.
— Как отреагируют ваши болельщики, если команда завершит участие в Лиге чемпионов?
— У нас были случае, когда мы проигрывали, но в этом сезоне мы хотим попасть в Лигу Чемпионов и готовы сделать все возможное для этого. Конечно, датские болельщики будут не довольны, если «Мидтьюлланд» не пройдет дальше, но я уверен, что казахстанские фаны отреагируют также на поражение «Астаны»?
— Что вам понравилось в игре «Астаны», которая является постоянным участником групп еврокубков последние три года?
— «Астана» показала себя очень хорошо в международных соревнованиях, и мы видим, что у них есть большой опыт. Мы знали, что астанчане — это достойный противник, но мы верим, что у нас есть шанс и мы хотим им воспользоваться.
— Болельщики и журналисты в Дании не совсем верно оценивают уровень соперников. По рейтингу УЕФА «Астана» в ТОП-70, «Мидтьюлланд» же находится за 100 лучших клубов. Не думаете ли вы, что медиа и фанаты не совсем правильно оценивают возможности вашей команды в борьбе с «Астаной»?
— Я тренер «Мидтьюлланд», и конечно, я верю в силу своей команды. Если бы я не верил в свою команду, мы проиграли уже до начала матча. Это футбол, и в нем возможно все.
— Вас завтра устроит счет 1:0. Будете ли вы надеяться на один гол и измените ли вы тактику на завтрашний матч или продолжите делать длинные передачи на своего большого нападающего?
— Я не буду отвечать на этот вопрос, чтобы не открыть секреты своей тактики. Завтра все увидите сами.
Капитан «Мидтьюлланда» Якуб Поульсен:
— Если бы вы были тренером, кого бы из игроков «Астаны» пригласили к себе в команду?
— Конечно, Кляйнхайслер провел очень хороший матч и стал лучшим футболистом игры. Но я очень доволен своей командой и не хотел бы никого приглашать туда. Конечно, если бы кто-то из «Астаны» захотел приехать в Данию, я был бы рад их видеть.
— На «Астана Арене» была очень горячая поддержка хозяев. Как вы думаете, завтра в Хернинге болельщики «Мидтьюлланда» смогут воспроизвести хотя бы часть той поддержки, которая была в Астане?
— Безусловно в Астане болельщики создали очень хорошую атмосферу. И я надеюсь, что завтра наши болельщики смогут создать такую же атмосферу, что поможет нам сыграть еще лучше.
— Можно ли говорить о каком-то стиле «Астаны» в Европе?
— «Астана» — это типичная команда Восточной Европы. Они имеют хорошо развитых физически футболистов, при этом стараются играть в техничный футбол. Думаю, что по своему стилю они смогли достичь уровня киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».