Гол бывшего игрока второй команды «Кайрата» выбил «Тобол» из Лиги Европы

Игра проходила в Ереване и завершилась со счетом 1:0.

Победный гол «Пюника» на 82-й минуте забил ивуарийский форвард Мохамед Конате, который удачно вышел на замену. 20-летний Конате в 2017 году провел 12 матчей за «Кайрат А» в первой лиге Казахстана и отметился двумя мячами.

Концовку прошедшей игру «Тобол» заканчивал в большинстве. На 89-й минуте защитник «Пюника» Петрос Аветисян получил вторую желтую карточку и покинул поле, но костанайцы не смогли воспользоваться численным преимуществом.

Первый матч между «Тоболом» и «Пюником» в Казахстане завершился победой костанайцев — 2:1, но в третий раунд ЛЕ, благодаря правилу гостевого гола, проходит армянский клуб. Теперь клуб из Еревана встретится с победителем пары между голландским «Аяксом» и австрийским «Штурмом» (первый матч — 2:0, ответная игра — в ночь на 2 августа).