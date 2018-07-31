Гол бывшего игрока второй команды «Кайрата» выбил «Тобол» из Лиги Европы
Футболисты «Тобола» проиграли армянскому «Пюнику» в ответном матче второго отборочного раунда и вылетели из Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Тобола» проиграли армянскому «Пюнику» в ответном матче второго отборочного раунда и вылетели из Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в Ереване и завершилась со счетом 1:0.
Победный гол «Пюника» на 82-й минуте забил ивуарийский форвард Мохамед Конате, который удачно вышел на замену. 20-летний Конате в 2017 году провел 12 матчей за «Кайрат А» в первой лиге Казахстана и отметился двумя мячами.
Концовку прошедшей игру «Тобол» заканчивал в большинстве. На 89-й минуте защитник «Пюника» Петрос Аветисян получил вторую желтую карточку и покинул поле, но костанайцы не смогли воспользоваться численным преимуществом.
Первый матч между «Тоболом» и «Пюником» в Казахстане завершился победой костанайцев — 2:1, но в третий раунд ЛЕ, благодаря правилу гостевого гола, проходит армянский клуб. Теперь клуб из Еревана встретится с победителем пары между голландским «Аяксом» и австрийским «Штурмом» (первый матч — 2:0, ответная игра — в ночь на 2 августа).
Напомним, в первом раунде ЛЕ «Тобол» дважды победил грузинскую «Самтредию» (1:0, 2:0), а «Пюник» сенсационно выбил македонский «Вардар» (1:0, 2:0), который прошлой осенью играл в групповом этапе.
|Андрей Талалаев
|Владимир Никитенко
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Петр Арделеану (Чехия)