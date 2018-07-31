Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Легия
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Хапоэль Беэр-Шева2
Динамо З2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шериф0
Шкендия0
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник1
Тобол Кс0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов0
ЦСКА0
Футбол. Кубок России
19:00
Красный-СГАФКСТ1
Днепр См4
Футбол. Кубок России
14:30
Динамо БрлП 4:11
Иртыш1
Футбол. Кубок России
12:30
Чита2
Зенит Ир3
Все события
Фоторепортажи
21Как Игнашевич Суперкубок у ЦСКА отобрал
15Черенков. Навсегда
21:05 (мск), источник: Vesti.kz

Гол бывшего игрока второй команды «Кайрата» выбил «Тобол» из Лиги Европы

Футболисты «Тобола» проиграли армянскому «Пюнику» в ответном матче второго отборочного раунда и вылетели из Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в Ереване и завершилась со счетом 1:0.

Победный гол «Пюника» на 82-й минуте забил ивуарийский форвард Мохамед Конате, который удачно вышел на замену. 20-летний Конате в 2017 году провел 12 матчей за «Кайрат А» в первой лиге Казахстана и отметился двумя мячами.

Концовку прошедшей игру «Тобол» заканчивал в большинстве. На 89-й минуте защитник «Пюника» Петрос Аветисян получил вторую желтую карточку и покинул поле, но костанайцы не смогли воспользоваться численным преимуществом.

Первый матч между «Тоболом» и «Пюником» в Казахстане завершился победой костанайцев — 2:1, но в третий раунд ЛЕ, благодаря правилу гостевого гола, проходит армянский клуб. Теперь клуб из Еревана встретится с победителем пары между голландским «Аяксом» и австрийским «Штурмом» (первый матч — 2:0, ответная игра — в ночь на 2 августа).

Напомним, в первом раунде ЛЕ «Тобол» дважды победил грузинскую «Самтредию» (1:0, 2:0), а «Пюник» сенсационно выбил македонский «Вардар» (1:0, 2:0), который прошлой осенью играл в групповом этапе.

Пюник 1:0
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
31.07.2018, 19:00 2-й отборочный раунд Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)
Главные тренеры
Андрей Талалаев Владимир Никитенко
Голы
82′ Мохамед Конате  
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Петр Арделеану (Чехия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Пюник
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Гол бывшего игрока второй команды "Кайрата" выбил "Тобол" из Лиги Европы
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России
Чемпион мира по футболу подписал контракт с «Локомотивом»
«Краснодар» потерял спонсоров. У клуба проблемы?
Зима близко. Почему Конор не будет бегать от Хабиба
Зажигающий звезды. История главного тренера «Монако» Жардима
«Зенит» представил нового спортивного директора
Черышев не нужен «Вильярреалу» и перейдет в «Эвертон»?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка