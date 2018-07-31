«Пюник» Талалаева обыграл «Тобол» и вышел в третий раунд квалификации ЛЕ

Источник: РИА "Новости"

В ответном матче второго раунда «Пюник» на своём поле обыграл «Тобол» из Казахстана со счётом 1:0. Единственный мяч в составе хозяев на 82-й минуте забил Мохамед Конате, который в 2016 году провёл четыре матча за «Урал».

В концовке матча «Пюник» остался в меньшинстве. На 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил Петрос Аветисян. Хозяева сумели удержать победу с минимальным счётом, которая вывела их в следующий раунд квалификации турнира.