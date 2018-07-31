«Пюник» Талалаева обыграл «Тобол» и вышел в третий раунд квалификации ЛЕ
Армянский «Пюник», который возглавляет российский специалист Андрей Талалаев, вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы.
Армянский «Пюник», который возглавляет российский специалист Андрей Талалаев, вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы.
В ответном матче второго раунда «Пюник» на своём поле обыграл «Тобол» из Казахстана со счётом 1:0. Единственный мяч в составе хозяев на 82-й минуте забил Мохамед Конате, который в 2016 году провёл четыре матча за «Урал».
В концовке матча «Пюник» остался в меньшинстве. На 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил Петрос Аветисян. Хозяева сумели удержать победу с минимальным счётом, которая вывела их в следующий раунд квалификации турнира.
Первая встреча, проходившая в Казахстане, завершилась победой «Тобола» со счётом 2:1. Тем не менее казахстанский клуб уступил по сумме двух матчей за счёт гола соперника на чужом поле.
|Андрей Талалаев
|Владимир Никитенко
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Петр Арделеану (Чехия)