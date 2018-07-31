Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спартак Тр0
Легия0
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева2
Динамо З2
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф0
Шкендия0
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник1
Тобол Кс0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов0
ЦСКА0
Футбол. Кубок России
19:00
Красный-СГАФКСТ1
Днепр См4
Футбол. Кубок России
14:30
Динамо БрлП 4:11
Иртыш1
Футбол. Кубок России
12:30
Чита2
Зенит Ир3
Все события
Фоторепортажи
11Головин в ЦСКА. Это было круто!
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
22:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пюник» Талалаева обыграл «Тобол» и вышел в третий раунд квалификации ЛЕ

Армянский «Пюник», который возглавляет российский специалист Андрей Талалаев, вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы.

Источник: РИА "Новости"

В ответном матче второго раунда «Пюник» на своём поле обыграл «Тобол» из Казахстана со счётом 1:0. Единственный мяч в составе хозяев на 82-й минуте забил Мохамед Конате, который в 2016 году провёл четыре матча за «Урал».

В концовке матча «Пюник» остался в меньшинстве. На 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил Петрос Аветисян. Хозяева сумели удержать победу с минимальным счётом, которая вывела их в следующий раунд квалификации турнира.

Первая встреча, проходившая в Казахстане, завершилась победой «Тобола» со счётом 2:1. Тем не менее казахстанский клуб уступил по сумме двух матчей за счёт гола соперника на чужом поле.

Пюник 1:0
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
31.07.2018, 19:00 2-й отборочный раунд Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)
Главные тренеры
Андрей Талалаев Владимир Никитенко
Голы
82′ Мохамед Конате  
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Петр Арделеану (Чехия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Пюник
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Роналду в «Ювентусе» испытали на прочность. И это в первый день!
«Последователи ЦСКА опасны!». Фанат ФК убил человека
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России
Чемпион мира по футболу подписал контракт с «Локомотивом»
«Краснодар» потерял спонсоров. У клуба проблемы?
Зима близко. Почему Конор не будет бегать от Хабиба
Зажигающий звезды. История главного тренера «Монако» Жардима
Хоккеист не приходил в сознание, матч продолжать не стали
Черышев не нужен «Вильярреалу» и перейдет в «Эвертон»?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка