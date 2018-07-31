Определился возможный соперник «Астаны» по третьему раунду Лиги чемпионов

Соперником динамовцев по второму этапу был израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы. После домашней победы с разгромным счетом 5:0 хорватский клуб в гостях сыграл вничью — 2:2.

Во втором матче «Динамо» к перерыву уступало с разницей в два мяча — у «Хапоэля» на 14-й минуте отличился нигериец Джон Огу, а на 34-й — Ханан Маман. Сравнять счет у гостей получилось довольно быстро — на 49-й минуте забил Марио Будимир, а на 54-й — босниец Изет Хайрович.

В третьем раунде ЛЧ «Динамо» встретится с победителем пары между «Астаной» и датским «Мидтьюлландом». В первой игре в столице Казахстана хозяева победили со счетом 2:1, а ответная игра пройдет 1 августа и начнется в 23:00 по астанинскому времени.