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31 июля, источник: Vesti.kz

Определился возможный соперник «Астаны» по третьему раунду Лиги чемпионов

Хорватское «Динамо» из Загреба вышло в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперником динамовцев по второму этапу был израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы. После домашней победы с разгромным счетом 5:0 хорватский клуб в гостях сыграл вничью — 2:2.

Во втором матче «Динамо» к перерыву уступало с разницей в два мяча — у «Хапоэля» на 14-й минуте отличился нигериец Джон Огу, а на 34-й — Ханан Маман. Сравнять счет у гостей получилось довольно быстро — на 49-й минуте забил Марио Будимир, а на 54-й — босниец Изет Хайрович.

В третьем раунде ЛЧ «Динамо» встретится с победителем пары между «Астаной» и датским «Мидтьюлландом». В первой игре в столице Казахстана хозяева победили со счетом 2:1, а ответная игра пройдет 1 августа и начнется в 23:00 по астанинскому времени.

Первые матчи третьего раунда ЛЧ пройдут 7 и 8 августа, а ответные — 14 августа. Победители этого раунда поборются за выход в группу ЛЧ и автоматически гарантируют себе как минимум группу Лиги Европы.

Хапоэль Беэр-Шева 2:2
Первый тайм: 2:0
Динамо З
31.07.2018, 20:00 2-й отборочный раунд Yaakov Turner Toto Stadium
Главные тренеры
Барак Бахар Ненад Белица
Голы
14′ Джон Огу 30
34′ Петар Стоянович 37
  38987 49′
  Изет Хайрович 54′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Франсуа Летексье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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