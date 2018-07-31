Определился возможный соперник «Астаны» по третьему раунду Лиги чемпионов
Хорватское «Динамо» из Загреба вышло в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Хорватское «Динамо» из Загреба вышло в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперником динамовцев по второму этапу был израильский «Хапоэль» из
Во втором матче «Динамо» к перерыву уступало с разницей в два мяча — у «Хапоэля» на 14-й минуте отличился нигериец Джон Огу, а на 34-й — Ханан Маман. Сравнять счет у гостей получилось довольно быстро — на 49-й минуте забил Марио Будимир, а на 54-й — босниец Изет Хайрович.
В третьем раунде ЛЧ «Динамо» встретится с победителем пары между «Астаной» и датским «Мидтьюлландом». В первой игре в столице Казахстана хозяева победили со счетом 2:1, а ответная игра пройдет 1 августа и начнется в 23:00 по астанинскому времени.
Первые матчи третьего раунда ЛЧ пройдут 7 и 8 августа, а ответные — 14 августа. Победители этого раунда поборются за выход в группу ЛЧ и автоматически гарантируют себе как минимум группу Лиги Европы.
|Хапоэль Беэр-Шева
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2:2
Первый тайм: 2:0
|Динамо З
|Барак Бахар
|Ненад Белица
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Франсуа Летексье (Франция)