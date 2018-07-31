Главный тренер «Тобола» назвал причины вылета из Лиги Европы
Главный тренер «Тобола» Владимир Никитенко прокомментировал поражение от армянского «Пюника» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы.
Главный тренер «Тобола» Владимир Никитенко прокомментировал поражение от армянского «Пюника» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы.
Игра в Ереване завершилась со счетом 1:0, а победный гол хозяев на 82-й минуте забил бывший форвард «Кайрат А» Мохамед Конате.
— В первом тайме, считаю, вы выглядели хорошо, а во втором — хуже. В целом, мы сыграли матч ниже своих возможностей, прежде всего по движению, и это сказалось как раз во втором тайме. Все решил гостевой гол «Пюника» на последней минуте, — цитирует Никитенко
— Как вы считаете, счет по игре?
— В концовке игры наши футболисты перешли на откровенный «навал», но он не принес нам успеха. Создали много полумоментов, забить не сумели.
— Сегодня увидели абсолютно два разных тайма. Вы ожидали такой игры от «Пюника»?
— Мы ожидали именно такой игры от соперника. В первом тайме они играли более низко, а во втором прибавили, в основном создавали моменты с дальних ударов и плюс стандартов. Получилось так, как мы предполагали.
Первый матч между «Тоболом» и «Пюником» в Казахстане завершился победой костанайцев — 2:1. По сумме двух встреч счет 2:2, но в третий раунд ЛЕ, благодаря правилу гостевого гола, проходит армянский клуб.
|Андрей Талалаев
|Владимир Никитенко
|
|
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Петр Арделеану (Чехия)