Главный тренер «Тобола» назвал причины вылета из Лиги Европы

Игра в Ереване завершилась со счетом 1:0, а победный гол хозяев на 82-й минуте забил бывший форвард «Кайрат А» Мохамед Конате.

— В первом тайме, считаю, вы выглядели хорошо, а во втором — хуже. В целом, мы сыграли матч ниже своих возможностей, прежде всего по движению, и это сказалось как раз во втором тайме. Все решил гостевой гол «Пюника» на последней минуте, — цитирует Никитенко пресс-служба «Тобола».

— Как вы считаете, счет по игре?

— В концовке игры наши футболисты перешли на откровенный «навал», но он не принес нам успеха. Создали много полумоментов, забить не сумели. Где-то гости могли забить. Удача была на стороне хозяев.

— Сегодня увидели абсолютно два разных тайма. Вы ожидали такой игры от «Пюника»?

— Мы ожидали именно такой игры от соперника. В первом тайме они играли более низко, а во втором прибавили, в основном создавали моменты с дальних ударов и плюс стандартов. Получилось так, как мы предполагали.