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31 июля, источник: Vesti.kz

Главный тренер «Тобола» назвал причины вылета из Лиги Европы

Главный тренер «Тобола» Владимир Никитенко прокомментировал поражение от армянского «Пюника» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы.

Игра в Ереване завершилась со счетом 1:0, а победный гол хозяев на 82-й минуте забил бывший форвард «Кайрат А» Мохамед Конате.

— В первом тайме, считаю, вы выглядели хорошо, а во втором — хуже. В целом, мы сыграли матч ниже своих возможностей, прежде всего по движению, и это сказалось как раз во втором тайме. Все решил гостевой гол «Пюника» на последней минуте, — цитирует Никитенко пресс-служба «Тобола».

— Как вы считаете, счет по игре?

— В концовке игры наши футболисты перешли на откровенный «навал», но он не принес нам успеха. Создали много полумоментов, забить не сумели. Где-то гости могли забить. Удача была на стороне хозяев.

— Сегодня увидели абсолютно два разных тайма. Вы ожидали такой игры от «Пюника»?

— Мы ожидали именно такой игры от соперника. В первом тайме они играли более низко, а во втором прибавили, в основном создавали моменты с дальних ударов и плюс стандартов. Получилось так, как мы предполагали.

Первый матч между «Тоболом» и «Пюником» в Казахстане завершился победой костанайцев — 2:1. По сумме двух встреч счет 2:2, но в третий раунд ЛЕ, благодаря правилу гостевого гола, проходит армянский клуб.

Пюник 1:0
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
31.07.2018, 19:00 2-й отборочный раунд Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)
Главные тренеры
Андрей Талалаев Владимир Никитенко
Голы
82′ Мохамед Конате  
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Петр Арделеану (Чехия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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