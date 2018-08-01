«Легия» и «Шериф» не смогли выйти в третий квалификационный раунд ЛЧ

«Легия» в первом отборочном матче третьего раунда уступила «Спартаку» из Трнавы со счётом 0:2. В ответной встрече, проходившей в Словакии, польские футболисты сумели отыграть лишь один мяч. При этом «Легия» с конца первого тайма играла в меньшинстве, а за пять минут до конца основного времени матча в составе поляков был удалён ещё один игрок.