За кого болеть «Спартаку»? ПАОК удобнее, «Базель» — выгоднее

Источник: Спорт-Экспресс

КАК ИГРАЕТ «БАЗЕЛЬ». ЖЕСТКО И БЫСТРО

Если брать исключительно игровой стиль, то швейцарцы не самый приятный для «Спартака» соперник. Неделю назад в Салониках запомнились два момента в их игре. Прежде всего, умение применять прессинг, не выбирая при этом средств. Например, капитан и лидер ПАОК Виейринья получил удар прямой ногой уже на первой минуте. И это был не просто эпизод: с незавидным постоянством швейцарцы колотили соперников, если те вдруг обыгрывали их в центре поля, причем тактики фола не гнушались даже базельские технари. Втянуть спартаковцев в мясорубку, разрушив целостность игры соперника? Легко.

Момент номер два — отточенное годами умение убегать в контратаки. Для этого есть мозговой центр в лице опытного Штокера и быстрые ноги Айети и Оберлена. При этом очевидно, что в первой игре «Базель» действовал вторым номером, тогда как дома ему нужно нагнетать давление, и тут может пригодится мощь оставшегося в Греции на лавке ван Вольфсвинкела.

Да, бросается в глаза некоторая суетливость центральных полузащитников и слабости на правом фланге обороны после продажи в менхенгладбахскую «Боруссию» Ланга. Бывший полузащитник «Ахмата» Лео Жаба регулярно накручивал там по несколько оппонентов за раз.

Если навязать «Базелю» свою игру, он начинает теряться, не выдерживая постоянного давления даже выбрав расстановку с тремя центральными защитниками. Правда, никто не знает, как будет выглядеть команда после смены тренеров. Рафаэля Викки отправили в отставку, его временно сменил знаменитый в прошлом форвард сборной Швейцарии Александр Фрай, а к 3-му раунду ЛЧ на посту главного тренера обещают утвердить бывшего рулевого сборной Австрии Марселя Коллера или Франка де Бура. Такая неразбериха на руку как ПАОК, так и в перспективе «Спартаку». Хотя мы знаем, как порой преображаются футболисты в подобных случаях.

КАК ИГРАЕТ ПАОК. ЗРЕЛИЩНО, НО НЕ ОЧЕНЬ НАДЕЖНО

Несмотря на горячий характер владельца греческого клуба Ивана Саввиди, ПАОК в сравнении с «Базелем» просто образец стабильности. Сын Мирчи Луческу Рэзван выстроил весьма симпатичную и управляемую команду. В первом матче «Базель», казалось, разрушил ее игру прессингом, однако за 15−20 минут греки перестроились и большую часть матча диктовали гостям свои условия.

В их составе есть три звезды — закрывающий весь правый фланг Виейринья, блестяще ведущий игру в центре поля испанец Каньяс и классный нападающий Прийович, здорово игравший в чемпионском составе «Легии» под началом Станислава Черчесова. Вместе с тем общий уровень не поражает воображение. Лео Жаба и Маурисиу прекрасно знакомы спартаковцам по чемпионату России, и ничего сверхъестественного в игре этих качественных, но не звездных бразильцев нет.

Команда любит владеть мячом и много атаковать, но при этом уязвима к быстрым контратакам — стихии Промеса и компании. Пара центральных защитников Креспо — Варела точно не образец надежности, и в прошлый вторник «Базель» просто подвела реализация моментов. Возможно, с украинцем Хачериди в составе все будет смотреться солиднее, однако дебют новичка еще не состоялся.

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ «БАЗЕЛЬ» ВЫГОДНЕЕ?

С футбольной точки зрения ПАОК красно-белым комфортнее, однако это тот самый случай, когда на бумаге все выглядит гладко, но на пути в групповой турнир имеются овраги. Третий раунд лишь сражение, не гарантирующее победы в войне, ключевой раунд четвертый. И там «Спартак» может оказаться как в числе сеяных, так и нет. И тут все зависит от других.

Издержки громоздкой системы УЕФА.

Практика проведения жеребьевок сразу нескольких раундов, когда речь идет не о конкретных командах, а о парах клубов, возможно, удобна с точки зрения логистики, но несправедлива со спортивной точки зрения.

Смотрите сами.

В жеребьевке отборочных раундов при определении сеяных за основу берется более высокий коэффициент одного из соперников. То есть, в тандеме потенциальных оппонентов «Спартака» доминирует имеющий солидный рейтинг «Базель» (71.000), благодаря своим достижениям подтянувший в число сеянных скромный ПАОК (29.500). Соответственно, в случае успеха команды из Салоник при жеребьевке 4-го отборочного раунда греки утянут «Спартак» вниз. Ведь у красно-белых совсем слабый коэффициент (13.500), а это означает встречу в следующем раунде с победителем пары «Бенфика» (80.000) — «Фенербахче» (23.500).

Киевское «Динамо» (62.000) по понятным причинам не учитываем.

А вот «Базель» поднимет подопечных Массимо Карреры в число сеянных, и тут «Спартак» может столкнуться с проходимыми «Аяксом» (53.500) и «Стандардом» (12.500), либо даже со «Штурмом» (6.570). Как говорится, почувствуйте разницу.