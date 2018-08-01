Бельгийские арбитры рассудят матч БАТЭ и ХИКа в квалификации Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Ассистентами главного судьи будут Фредерик Годелайн и Флориан Лемэр, резервный арбитр — Ян Ботерберг. Инспектор матча — Терье Хауге (Норвегия), делегат УЕФА — Камелия Николае (Румыния). Сегодняшний матч начнется в 19.00 и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Первая встреча белорусского и финского чемпионов, проходившая неделю назад на поле в «Борисов-Арене», завершилась вничью 0:0. Футболисты БАТЭ имели большое игровое преимущество, но реализовать его в голы не смогли.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 2-й отборочный раунд, 1.08.2018, 19:00 ХИК - БАТЭ -

В случае успеха по сумме двух встреч с ХИКом борисовчане в 3-м круге квалификации ЛЧ встретятся с победителем пары «Кукеси» (Албания) — «Карабах» (Азербайджан). Их первый поединок на поле албанского клуба закончился вничью 0:0. Если чемпионы Беларуси уступят финнам, то сыграют в 3-м раунде квалификации Лиги Европы с победителем пары «Олимпия» (Словения) — «Крузейдерс» (Северная Ирландия). В первой игре в Любляне словенские футболисты разгромили гостей из Северной Ирландии со счетом 5:1. Ответная встреча состоится 2 августа.