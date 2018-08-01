Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
19:00
Фола
Генк
Футбол. Еврокубки
20:00
Мидтьюлланн
Астана
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Кукеши
Футбол. Еврокубки
20:15
Мальме
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:30
Судува
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:00
Видеотон
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:30
Штурм
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:45
Русенборг
Селтик
Футбол. Еврокубки
31.07
Спартак Тр0
Легия1
Все события
Фоторепортажи
20ЦСКА в 7-й раз выиграл Суперкубок России
15Жиго забил, Зе и Промес промолчали
10:35 (мск), источник: БЕЛТА

Бельгийские арбитры рассудят матч БАТЭ и ХИКа в квалификации Лиги чемпионов

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня проведут повторный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против финского ХИКа. Встречу в Хельсинки будет судить бригада бельгийских арбитров во главе с рефери ФИФА Джонатаном Лардо, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Ассистентами главного судьи будут Фредерик Годелайн и Флориан Лемэр, резервный арбитр — Ян Ботерберг. Инспектор матча — Терье Хауге (Норвегия), делегат УЕФА — Камелия Николае (Румыния). Сегодняшний матч начнется в 19.00 и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Первая встреча белорусского и финского чемпионов, проходившая неделю назад на поле в «Борисов-Арене», завершилась вничью 0:0. Футболисты БАТЭ имели большое игровое преимущество, но реализовать его в голы не смогли.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
2-й отборочный раунд, 1.08.2018, 19:00
ХИК
-БАТЭ-

В случае успеха по сумме двух встреч с ХИКом борисовчане в 3-м круге квалификации ЛЧ встретятся с победителем пары «Кукеси» (Албания) — «Карабах» (Азербайджан). Их первый поединок на поле албанского клуба закончился вничью 0:0. Если чемпионы Беларуси уступят финнам, то сыграют в 3-м раунде квалификации Лиги Европы с победителем пары «Олимпия» (Словения) — «Крузейдерс» (Северная Ирландия). В первой игре в Любляне словенские футболисты разгромили гостей из Северной Ирландии со счетом 5:1. Ответная встреча состоится 2 августа.

В этот же день свои матчи проведут и три белорусских представителя в Лиге Европы. Минское «Динамо» примет на своей арене словацкий клуб «Дунайска Стреда», брестское «Динамо» сыграет в Афинах против греческого «Атромитоса», а солигорский «Шахтер» в Познани встретится с польским «Лехом». В первых поединках минчане выиграли в гостях со счетом 3:1, брестчане на своем поле победили с результатом 4:3, а солигорские футболисты у себя дома сыграли вничью — 1:1.

ХИК
НовостиМатчиСоставСтатистика
БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Ким Кардашьян получила пять миллионов долларов за 5 минут
Гороскоп на август 2018 года
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе
«Барселона» проиграла «Роме», Малком отметился голом
«Анжи» может сняться с РПЛ после 1 тура. У клуба снова нет денег
МЮ победил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов в США
«Тоттенхэм» обыграл «Милан» на товарищеском турнире в США
Хоккеист не приходил в сознание, матч продолжать не стали
Черышев не нужен «Вильярреалу» и перейдет в «Эвертон»?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка