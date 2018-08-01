Не повторить судьбу «Тобола». Превью к ответному матчу Лиги чемпионов «Мидтьюлланд» — «Астана»

Казахстанский клуб ждет непростое испытание в Хернинге, тем более настораживает результат первого матча в столице Казахстана (2:1). Как известно, с аналогичным счетом «Тобол» победил «Пюник» в первой игре второго отборочного раунда Лиги Европы, а во второй встрече в Ереване не смог пройти армянский клуб (0:1), хотя «Пюник» был значительно слабее датского чемпиона. Правда, «Астана» в сравнении с тем же «Тоболом» более опытный боец в еврокубках, в связи с чем есть надежда, что столичные футболисты не повторят печальную судьбу костанайцев.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 2-й отборочный раунд, 1.08.2018, 20:00 Мидтьюлланн - Астана -

Вселяет оптимизм, что «Астана» в последних двух еврокубковых матчах на выезде не проигрывала — португальскому «Спортингу» (3:3) на стадии 1/16 финала Лиги Европы-2017/2018 и черногорской «Сутьеске» (2:0) в первом квалификационном этапе Лиги чемпионов-2018/2019.

«Мидтьюлланд» в последних десяти еврокубковых играх на своем поле потерпел всего одно поражение от турецкого «Османлыспора» в раунде плей-офф Лиги Европы-2016/2017. При этом одержал семь побед при двух ничейных результатах.

Что касается первой игры на «Астана Арене», подопечные Романа Григорчука были лучше датчан, о чем наглядно характеризует статистика: удары 23−8 (в створ 6−2), угловые 4−2, офсайды 7−2, желтые карточки 1−2, фолы 9−15, голы 2:1 (Ласло Кляйнхайслер 31, 90+4 — Густав Викхейм 51).

До группового этапа Лиги чемпионов астанчане добирались лишь в сезоне-2015/2016, тогда как в групповой стадии Лиги Европы участвовали дважды — в сезонах 2016/2017 и 2017/2018.

«Мидтьюлланд» до основной сетки еврокубков (Лига Европы) доходил только в сезоне-2015/2016.

Прежде «Астана» не встречалась с датскими командами в еврокубовых турнирах, как и «Мидтьюлланд» никогда не играл с казахстанскими клубами.

Читайте также Определился возможный соперник «Астаны» по третьему раунду Лиги чемпионов

Игру обслужит судейская бригада арбитров во главе с испанцем Хуаном Мартинесом. Ранее он не судил встречи с участием казахстанских и датских команд, только был запасным рефери в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы-2013/2014 между датским «Рандерсом» и казанским «Рубином» (1:2).