«Астана» входит в тройку самых бьющих команд Лиги чемпионов

За три игры казахстанский клуб нанес 59 ударов (в среднем 19.67 за матч), из них в створ ворот — 23, мимо — 27 и девять ударов были блокированы соперниками.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 2-й отборочный раунд, 1.08.2018, 20:00 Мидтьюлланн - Астана -

Самой бьющей командой является пока польская «Легия»: 68−17−21−32−15, тройку замыкает молдавский «Шериф»: 56−14−19−30−7.

Отметим, что «Астана» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов прошла черногорскую «Сутьеску» (1:0 дома, 2:0 на выезде).

В первом матче второго раунда подопечные Романа Григорчука на своем поле победили датский «Мидтьюлланд» (2:1).

Ответная встреча состоится 1 августа в Хернинге. Начало — в 23:00 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет телеканал QazSport. Победитель этой пары в следующем этапе сыграет с загребским «Динамо». Проигравший продолжит борьбу в третьем отборочном раунде Лиги Европы.