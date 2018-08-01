«Астана» входит в тройку самых бьющих команд Лиги чемпионов
«Астана» занимает второе место в списке самых бьющих команд квалификации Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
«Астана» занимает второе место в списке самых бьющих команд квалификации Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
За три игры казахстанский клуб нанес 59 ударов (в среднем 19.67 за матч), из них в створ ворот — 23, мимо — 27 и девять ударов были блокированы соперниками.
Самой бьющей командой является пока польская «Легия»: 68−17−21−32−15, тройку замыкает молдавский «Шериф»: 56−14−19−30−7.
Отметим, что «Астана» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов прошла черногорскую «Сутьеску» (1:0 дома, 2:0 на выезде).
В первом матче второго раунда подопечные Романа Григорчука на своем поле победили датский «Мидтьюлланд» (2:1).
Ответная встреча состоится 1 августа в Хернинге. Начало — в 23:00 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет телеканал QazSport. Победитель этой пары в следующем этапе сыграет с загребским «Динамо». Проигравший продолжит борьбу в третьем отборочном раунде Лиги Европы.
Первые матчи третьего этапа ЛЧ пройдут 7 и 8 августа, ответные — 14 августа. Победители этой стадии поборются в раунде