«Астана». Перед датским рандеву

Первая встреча астанчан с датским клубом порадовала болельщиков живой и интересной игрой, яркими игровыми эпизодами, непредсказуемым сценарием и двумя прекрасными дальними ударами Ласло Кляйнхайслера, которые и предопределили победу подопечных Романа Григорчука — 2:1. Повторный поединок «Астаны» и «Мидтьюлланна», который через пару дней пройдёт в Дании, обещает получиться ещё более напряжённым, захватывающим и интригующим. Обе команды постараются как следует подготовится к нему — так, чтобы им удалось прибавить в ключевых игровых (тактических) аспектах и продемонстрировать на поле максимум своих возможностей. Принимая во внимание события первой встречи чемпионов Казахстана и Дании, футбол, который мы увидели в их исполнении, и изменения, которые в последнее время произошли в тактике «Астаны», мы попытались выделить пять, как нам кажется, важнейших для астанчан компонентов игры, от которых во многом будет зависеть результат столичного клуба в предстоящем матче.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 2-й отборочный раунд, 1.08.2018, 20:00 Мидтьюлланн - Астана -

1. Игра «Астаны» при стандартах (и своих, и чужих)

В последних играх астанчане постарались привнести в исполнение стандартных положений больше разнообразия. Теперь они чаще разыгрывают мяч и стараются сбить соперника с толку. Сейчас после зарабатываемых чемпионом Казахстана угловых мы зачастую видим не банальные навесы в гущу игроков, а подачи на ближний угол вратарской с расчётом, в том числе, на скидки (пропускания мяча) в центр. И сейчас такой подход постепенно начинает приносить свои дивиденды.

Помня об опасности стандартов «Мидтьюлланна», в первом матче с датчанами астанчане строго, внимательно и аккуратно действовали при угловых и штрафных (аутах) соперника. Было лишь два эпизода (аут на 22 минуте и штрафной на 81-й), когда гости оказались первыми на мяче и смогли обострить игру путём скидок прямо к чужим воротам. В обоих случаях хозяевам удалось разрядить обстановку. В среду астанчанам нужно будет сохранять предельную концентрацию при всех стандартах противника.

2. Игра «Астаны» в обороне. Прессинг «Мидтьюлланна»

Во втором тайме матча «Астана» — «Мидтьюлланн» датчане стали гораздо агрессивнее использовать прессинг, в котором теперь уже участвовало больше футболистов. Игроки казахстанской команды в этих условиях чувствовали себя неуютно. Большинство их ошибок на этом отрезке встречи (тех, что привели к голу, это тоже касается) были спровоцированы именно прессингом гостей. Преодолеть данное давление хозяева смогли ближе к середине тайма, когда им удалось стабилизировать свою игру и вернуть всё в более привычное для сеья русло. Можно не сомневаться в том, что в преддверии ответной встречи с «Мидтьюлланном» астанчане внимательно проанализируют первый матч с датчанами и постараются доработать и улучшить у себя всё, что будет нужно. При этом крайне важно, чтобы в среду футболисты «Астаны» были готовы к любым изменениям в стратегии игры соперника и, независимо от этого, действовали вблизи своих ворот собранно, организованно и надёжно.

3. Игра астанчан впереди. Подачи и забросы в штрафную соперника

В Астане подопечные Романа Григорчука пытались создавать остроту у ворот «Мидтьюлланна» за счёт быстрых ответных атак после удачных перехватов мяча, острых контрвыпадов, когда соперник не успевал вернуться в оборону, и подач в штрафную и дальним ударам, когда успевал. Только во второй половине матча футболисты «Астаны» порядка 25 раз подавали мяч в штрафную площадь датской команды. Против «Мидтьюлланна», который быстро и глубоко садится защиту, порой выстраивая перед своими воротами сразу две оборонительные линии, в таких эпизодах сложно действовать как-то иначе. Обострять игру, благодаря своим подачам, астанчанам на решающем отрезке встречи, в целом, удавалось не так часто: в отдельные моменты навесы были не самыми удачными, в другие — соперник уверенно выигрывал борьбу за верховые мячи. Если игрокам «Астаны» всё-таки удастся прибавить в этом аспекте игры, то их атаки в Дании будут значительно острее.

4. Атаки вторым темпом. Подборы и перехваты астанчан

Проведя на ворота противника атаку, не приведшую к нужному результату, астанчане сейчас стремятся при помощи перехватов и подборов вернуть мяч себе и организовать вторую, третью, четвёртую волну наступления. Умение действовать впереди таким образом — одно из главных атакующих оружий сегодняшней «Астаны». Судите сами — второй гол в ответном матче с «Сутьеской» игроки столичной команды забили после атаки, в которой имели место удачные для них подбор и перехват. С финальным же штурмом астанчан в домашней встрече с «Мидтьюлланном» дело обстоит ещё интереснее. Ровно за две минуты до гола Кляйнхайслера гости в последний раз коснулись мяча на чужой половине поля, после чего футболисты «Астаны» организовали затяжное наступление, во время которого они пять раз кряду выполняли подачи в чужую штрафную и дважды пытались поразить цель из-за её пределов. Астанчане, в конце концов, были вознаграждены за свои старания. Хочется верить, что их тактика сработает и в среду.

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5. Дальние удары «Астаны»