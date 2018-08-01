Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
19:00
Фола
Генк
Футбол. Еврокубки
20:00
Мидтьюлланн
Астана
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Кукеши
Футбол. Еврокубки
20:15
Мальме
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:30
Судува
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:00
Видеотон
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:30
Штурм
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:45
Русенборг
Селтик
Все события
Фоторепортажи
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
11Головин в ЦСКА. Это было круто!
16:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» после вылета из Лиги Европы пожаловался в УЕФА на жест тренера «Пюника» и работу судьи

Костанайский «Тобол» подал жалобу в УЕФА после ответного матча Лиги Европы с армянским «Пюником». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

В заявлении «Тобола» говорится, что клуб в частности недоволен работой чешской бригады судей во главе с Петром Арделяну.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Тур 1, 31.07.2018, 19:00
Пюник
1Тобол Кс0

«Клуб имеет претензии как по работе рефери, так и организации матча армянской стороной — данные действия и бездействия оказали существенное влияние на исход встречи. Также «Тобол» намерен поднять вопрос об оскорбительном поведении по отношению к костанайскому клубу людей, находившихся во время матча в технической зоне клуба «Пюник», — говорится в заявлении «Тобола».

Напомним, «Тобол» проиграл «Пюнику» в ответном матче со счетом 0:1 и вылетел из ЛЕ, хотя в первой игре победил с результатом 2:1. Исход противостояния решило правило гостевого гола.

При этом в ответном матче после победного гола помощник главного тренера «Пюника» Юрий Нагайцев показал неприличный жест в сторону скамейки «Тобола». Уже после игры российский специалист извинился за свое поведение и объяснил свою провокацию.

После вылета из ЛЕ главный тренер «Тобола» Владимир Никитенко попросил освободить его от должности. Пока не уточняется, принята ли его отставка.

Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Пюник
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
В Казахстане закрылось летнее трансферное окно. Таблица всех переходов КПЛ
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе
«Трупы возить не будем». Скандал в сборной России по могулу
Арестован единственный счет ФК «Анжи»
«Звезда мундиаля»: Англия зовет лучшего бомбардира России
СМИ: «Барселона» ведет переговоры с Погба
«В РФ хочу стать легендой». ЦСКА нашел замену Игнашевичу в глуши
СМИ: «Ливерпуль» готов продать Кариуса и Миньоле
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка