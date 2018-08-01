«Тобол» после вылета из Лиги Европы пожаловался в УЕФА на жест тренера «Пюника» и работу судьи

В заявлении «Тобола» говорится, что клуб в частности недоволен работой чешской бригады судей во главе с Петром Арделяну.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Тур 1, 31.07.2018, 19:00 Пюник 1 Тобол Кс 0

«Клуб имеет претензии как по работе рефери, так и организации матча армянской стороной — данные действия и бездействия оказали существенное влияние на исход встречи. Также «Тобол» намерен поднять вопрос об оскорбительном поведении по отношению к костанайскому клубу людей, находившихся во время матча в технической зоне клуба «Пюник», — говорится в заявлении «Тобола».

Напомним, «Тобол» проиграл «Пюнику» в ответном матче со счетом 0:1 и вылетел из ЛЕ, хотя в первой игре победил с результатом 2:1. Исход противостояния решило правило гостевого гола.

При этом в ответном матче после победного гола помощник главного тренера «Пюника» Юрий Нагайцев показал неприличный жест в сторону скамейки «Тобола». Уже после игры российский специалист извинился за свое поведение и объяснил свою провокацию.