«Спартак» объявил заявку на матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
«Спартак» внёс 29 игроков в заявку для участия в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт московского клуба.
«Спартак» внёс 29 игроков в заявку для участия в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт московского клуба.
Заявка
вратари: Александр Максименко, Артём Ребров, Владислав Терёшкин;.
защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Артём Мамин, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов;.
полузащитники: Денис Глушаков, Сергей Ерёменко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Данил Полубояринов, Квинси Промес, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Софьян Ханни, Фернандо;.
нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.