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18:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» объявил заявку на матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

«Спартак» внёс 29 игроков в заявку для участия в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт московского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Заявка красно-белых выглядит следующим образом:

вратари: Александр Максименко, Артём Ребров, Владислав Терёшкин;.

защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Артём Мамин, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов;.

полузащитники: Денис Глушаков, Сергей Ерёменко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Данил Полубояринов, Квинси Промес, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Софьян Ханни, Фернандо;.

нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

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