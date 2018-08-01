Футболисты БАТЭ вышли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Игра на поле финского чемпиона сложилась для борисовчан довольно удачно. Отразив стартовый натиск хозяев, подопечные Алексея Баги перехватили инициативу и в середине первого тайма дважды поразили ворота российского голкипера ХИКа Максима Рудакова. На 21-й минуте мяч попал в цель после рикошета от капитана хозяев Рафиньи, а еще через 3 минуты точный удар нанес капитан гостей Игорь Стасевич. На исходе получаса игры Маштаг Якуби сократил разрыв в счете, застав врасплох голкипера борисовчан Дениса Щербицкого. После перерыва хозяева много атаковали, но результат не изменился.