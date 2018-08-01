Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Русенборг0
Селтик0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Штурм0
Аякс1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Видеотон1
Лудогорец0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Базель0
ПАОК2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Судува0
Црвена Звезда2
Футбол. Еврокубки
20:15
Мальме1
ЧФР1
Футбол. Еврокубки
20:00
Мидтьюлланн0
Астана0
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах3
Кукеши0
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК1
БАТЭ2
Футбол. Еврокубки
19:00
Фола1
Генк4
Все события
Фоторепортажи
22За себя и за брата. Василий Березуцкий сорвал овацию
15Жиго забил, Зе и Промес промолчали
22:01 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ вышли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ пробились в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, одолев по сумме двух встреч финский ХИК, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Хельсинки чемпионы Беларуси выиграли со счетом 2:1. Неделю назад соперники сыграли вничью 0:0.

Игра на поле финского чемпиона сложилась для борисовчан довольно удачно. Отразив стартовый натиск хозяев, подопечные Алексея Баги перехватили инициативу и в середине первого тайма дважды поразили ворота российского голкипера ХИКа Максима Рудакова. На 21-й минуте мяч попал в цель после рикошета от капитана хозяев Рафиньи, а еще через 3 минуты точный удар нанес капитан гостей Игорь Стасевич. На исходе получаса игры Маштаг Якуби сократил разрыв в счете, застав врасплох голкипера борисовчан Дениса Щербицкого. После перерыва хозяева много атаковали, но результат не изменился.

Теперь в 3-м круге квалификации ЛЧ футболисты БАТЭ встретятся с клубом «Карабах» (Азербайджан).

ХИК 1:2
Первый тайм: 1:2
БАТЭ
1.08.2018, 19:00 2-й отборочный раунд Telia 5G (Sonera Stadium)
Главные тренеры
Мика Лехкосуо Алексей Бага
Голы
28′ Моштаг Ягуби  
  31502 20′
22 Игорь Стасевич 24′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Джонатан Лардо (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ХИК
НовостиМатчиСоставСтатистика
БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Ученые назвали диету от старения
Гороскоп на август 2018 года
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе
«Трупы возить не будем». Скандал в сборной России по могулу
Почему боксер Усик отказался от звания героя Украины
Шипулин завершит карьеру. Если ему не дадут денег
СМИ: «Барселона» ведет переговоры с Погба
«Рома» готова предложить за футболиста «Спартака» меньше 25 млн
Российские биатлонистки будут выступать за Украину
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка