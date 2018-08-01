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22:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сыграла вничью в матче с двумя незасчитанными голами и вышла в третий раунд ЛЧ

Футболисты «Астаны» выбили датский «Мидтьюлланд» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в Хернинге и завершилась со счетом 0:0.

У «Астаны» в стартовом составе вышли три летних новичка — это защитник сборной Сербии Антонио Рукавина, бразильский хавбек Педро Энрике и форвард сборной ДР Конго Жуниора Кабананга, который вернулся в клуб на правах годичной аренды.

Именно у Кабананги был самый опасный момент в первом тайме. Форвард воспользовался ошибкой обороны «Мидтьюлланда» и даже забил чистый гол, но главный судья Хуан Мартинес из Испании не увидел, что мяч пересек линию ворот.

Во втором тайме гола лишился уже «Мидтьюлланд». На 47-й минуте мяч в ворота после углового отправил Эрик Святченко, но в этом эпизоде защитник забивал с нарушением правил против вратаря и капитана «Астаны» Ненада Эрича.

В оставшееся время счет не менялся. Уже на 96-й минуте Эрич едва не получил травму после атаки соперника, а на поле завязалась небольшая потасовка, по итогам которой желтые карточки получили Евгений Постников из «Астаны» и Айо Окосун из «Мидтьюлланда».

Неделей ранее «Астана» на своем поле победила «Мидтьюлланд» со счетом 2:1. Таким образом, казахстанский клуб выигрывает по сумме двух игр и выходит в третий отборочный раунд ЛЧ, а датчане переходят в аналогичную стадию Лиги Европы.

Следующим соперником «Астаны» в ЛЧ станет хорватское «Динамо» из Загреба, которое по сумме двух встреч с общим счетом 7:2 разгромило израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы — 5:0, 2:2. Первый матч казахстанский клуб проведет 7 августа на своем поле, а через шесть дней состоится ответная игра.

Мидтьюлланн 0:0
Первый тайм: 0:0
Астана
1.08.2018, 20:00 2-й отборочный раунд
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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