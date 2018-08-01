«Астана» сыграла вничью в матче с двумя незасчитанными голами и вышла в третий раунд ЛЧ
Футболисты «Астаны» выбили датский «Мидтьюлланд» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» выбили датский «Мидтьюлланд» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в Хернинге и завершилась со счетом 0:0.
У «Астаны» в стартовом составе вышли три летних новичка — это защитник сборной Сербии Антонио Рукавина, бразильский хавбек Педро Энрике и форвард сборной ДР Конго Жуниора Кабананга, который вернулся в клуб на правах годичной аренды.
Именно у Кабананги был самый опасный момент в первом тайме. Форвард воспользовался ошибкой обороны «Мидтьюлланда» и даже забил чистый гол, но главный судья Хуан Мартинес из Испании не увидел, что мяч пересек линию ворот.
Во втором тайме гола лишился уже «Мидтьюлланд». На 47-й минуте мяч в ворота после углового отправил Эрик Святченко, но в этом эпизоде защитник забивал с нарушением правил против вратаря и капитана «Астаны» Ненада Эрича.
В оставшееся время счет не менялся. Уже на 96-й минуте Эрич едва не получил травму после атаки соперника, а на поле завязалась небольшая потасовка, по итогам которой желтые карточки получили Евгений Постников из «Астаны» и Айо Окосун из «Мидтьюлланда».
Неделей ранее «Астана» на своем поле победила «Мидтьюлланд» со счетом 2:1. Таким образом, казахстанский клуб выигрывает по сумме двух игр и выходит в третий отборочный раунд ЛЧ, а датчане переходят в аналогичную стадию Лиги Европы.
Следующим соперником «Астаны» в ЛЧ станет хорватское «Динамо» из Загреба, которое по сумме двух встреч с общим счетом 7:2 разгромило израильский «Хапоэль» из
|Мидтьюлланн
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Астана
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)