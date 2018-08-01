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22:40 (мск), источник: Советский спорт

«Карабах» разгромил «Кукеси» и сыграет с БАТЭ в следующем раунде ЛЧ

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов азербайджанский «Карабах» разгромил албанский клуб «Кукеси — 3:0.

У победителей встречи дважды реализовал пенальти Даниэль Кинтана и единожды голом отметился Дзон Деларж.

Стоит отметить, что гости доигрывали встречу в меньшинстве: на 52-й минуте красную карточку получил Альби Ала.

Добавим, что на 53-й минуте пенальти не реализовал нападающий хозяев поля Инносент Эмегхара.

Первый матч противостояния завершился вничью — 0:0. Таким образом, «Карабах» по сумме двух встреч вышел в третий отборочный раунд турнира, где сыграет с белорусским БАТЭ.

Карабах 3:0
Первый тайм: 1:0
Кукеши
1.08.2018, 20:00 2-й отборочный раунд Tofig Bahramov - Republic Stadium
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов Армандо Цунгу
Голы
24′ Дани Кинтана 99
57′ Дани Кинтана 99
89′ 38143  
Нереализованные пенальти
53′ 30951  
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Павел Краловец (Чехия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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