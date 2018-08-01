«Карабах» разгромил «Кукеси» и сыграет с БАТЭ в следующем раунде ЛЧ
В ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов азербайджанский «Карабах» разгромил албанский клуб «Кукеси — 3:0.
В ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов азербайджанский «Карабах» разгромил албанский клуб «Кукеси — 3:0.
У победителей встречи дважды реализовал пенальти Даниэль Кинтана и единожды голом отметился Дзон Деларж.
Стоит отметить, что гости доигрывали встречу в меньшинстве: на 52-й минуте красную карточку получил Альби Ала.
Добавим, что на 53-й минуте пенальти не реализовал нападающий хозяев поля Инносент Эмегхара.
Первый матч противостояния завершился вничью — 0:0. Таким образом, «Карабах» по сумме двух встреч вышел в третий отборочный раунд турнира, где сыграет с белорусским БАТЭ.
|Гурбан Гурбанов
|Армандо Цунгу
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|Главный судья
|Павел Краловец (Чехия)