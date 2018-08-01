«Карабах» разгромил «Кукеси» и сыграет с БАТЭ в следующем раунде ЛЧ

Стоит отметить, что гости доигрывали встречу в меньшинстве: на 52-й минуте красную карточку получил Альби Ала.

Добавим, что на 53-й минуте пенальти не реализовал нападающий хозяев поля Инносент Эмегхара.

Первый матч противостояния завершился вничью — 0:0. Таким образом, «Карабах» по сумме двух встреч вышел в третий отборочный раунд турнира, где сыграет с белорусским БАТЭ.