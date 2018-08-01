«Црвена Звезда» и «Мальмё» вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов литовская «Судува» принимала сербскую «Црвену Звезду».
В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов литовская «Судува» принимала сербскую «Црвену Звезду».
Встреча проходила на стадионе «Судува» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали
В другом ответном матче 2-го квалификационного раунда шведский «Мальмё» на своём поле сыграл вничью с «ЧФР Клуж» — 1:1. В первом матче шведская команда победила со счётом 1:0. «Мальмё» вышел в следующий раунд еврокубка, а «ЧФР Клуж» выбыл из турнира.