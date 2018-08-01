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1 августа, источник: ТАСС

«Спартак» сыграет с ПАОКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

ТАСС, 1 августа. Греческий футбольный клуб ПАОК в гостях одержал крупную победу над швейцарским «Базелем» со счетом 3:0 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Забитыми мячами отметились Фернандо Варела (7-я минута), Александар Прийович (52) и Омар эль-Каддури (60). Первый матч команд завершился победой ПАОКа со счетом 2:1. Таким образом, команда из Греции вышла в следующий круг.

В третьем квалификационном раунде ПАОК встретится с московским «Спартаком». Красно-белые в прошлом сезоне чемпионата России заняли третье место и начнут выступление в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда. Первый матч состоится в Греции 8 августа, ответный — 14 августа в Москве.

Результаты других матчей игрового дня:

ХИК (Финляндия) — БАТЭ (Белоруссия) — 1:2 (первый матч — 0:0);.

«Карабах» (Азербайджан) — «Кукеси» (Албания) — 3:0 (первый матч — 0:0);.

«Мидтьюлланд» (Дания) — «Астана» (Казахстан) — 0:0 (первый матч — 1:2);.

«Мальмё» (Швеция) — ЧФР (Румыния) — 1:1 (первый матч — 1:0);.

«Судува» (Литва) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 0:2 (первый матч — 0:3);.

«Видеотон» (Венгрия) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:0 (0:0).

Базель 0:3
Первый тайм: 0:1
ПАОК
1.08.2018, 21:00 2-й отборочный раунд: 2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг St. Jakob Park
Главные тренеры
Рафаэль Вики Рэзван Луческу
Голы
43 Фернанду Варела 7′
  Александр Прийович 52′
  27745 60′
Составы
Йонас Омлин 1
Сильван Видмер 5
Эдер Альварес Баланта 23
Эрай Джюмарт 4
63′ Марек Сухи (к) 17
Кевин Буа 33
33′ Лука Дзуффи 7
44′ Жоффруа Сере Дье 20
46′ Валентин Штокер 14
Самуэль Кампо 10
84′ Альдо Калулу 26
Димитри Оберлен 19
73′ Альбиан Айети 22
Рикки ван Волфсвинкел 9
31 Александрос Пасхалакис
3 де Матос Круз Леонарду 48′
34 Евгений Хачериди
43 Фернанду Варела
15 Хосе Анхель Креспо
18 Димитриос Лимниос
9 Александр Прийович 16′
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
7 Омар Эль-Каддури 74′
98 Лео Жаба
77 Димитриос Пелкас (к) 85′ 77′
74 Амр Варда
87 Хосе Альберто Каньяс 82′
28 Евгений Шахов
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Паоло Валери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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