«Спартак» сыграет с ПАОКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Забитыми мячами отметились Фернандо Варела (7-я минута), Александар Прийович (52) и Омар эль-Каддури (60). Первый матч команд завершился победой ПАОКа со счетом 2:1. Таким образом, команда из Греции вышла в следующий круг.

В третьем квалификационном раунде ПАОК встретится с московским «Спартаком». Красно-белые в прошлом сезоне чемпионата России заняли третье место и начнут выступление в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда. Первый матч состоится в Греции 8 августа, ответный — 14 августа в Москве.