«Спартак» сыграет с ПАОКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Забитыми мячами отметились Фернандо Варела (7-я минута), Александар Прийович (52) и Омар эль-Каддури (60). Первый матч команд завершился победой ПАОКа со счетом 2:1. Таким образом, команда из Греции вышла в следующий круг.
В третьем квалификационном раунде ПАОК встретится с московским «Спартаком». Красно-белые в прошлом сезоне чемпионата России заняли третье место и начнут выступление в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда. Первый матч состоится в Греции 8 августа, ответный — 14 августа в Москве.
ХИК (Финляндия) — БАТЭ (Белоруссия) — 1:2 (первый матч — 0:0);.
«Карабах» (Азербайджан) — «Кукеси» (Албания) — 3:0 (первый матч — 0:0);.
«Мидтьюлланд» (Дания) — «Астана» (Казахстан) — 0:0 (первый матч — 1:2);.
«Мальмё» (Швеция) — ЧФР (Румыния) — 1:1 (первый матч — 1:0);.
«Судува» (Литва) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 0:2 (первый матч — 0:3);.
«Видеотон» (Венгрия) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:0 (0:0).