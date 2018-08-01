«Спартак» едет в Салоники! ПАОК разгромил «Базель»

РЕВОЛЮЦИЯ В БАЗЕЛЕ

За неделю в Базеле произошла настоящая революция. В отставку отправился главный тренер Рафаэль Викки, и уже в субботу в выездном матче чемпионата Швейцарии в «Ксамаксом» (1:1) командой руководил знаменитый в прошлом форвард сборной страны Александр Фрай. Он же готовил «Базель» и к ответной игре с ПАОК, но сразу было объявлено, что это промежуточная мера. 39-летний специалист вернется к работе с молодежью, а у руля потерявшей в прошлом сезоне чемпионский титул и неудачно начавшей новый спортивный год команды встанет более опытный человек. Поговаривали, что это будет Франк де Бур, однако больше шансов все же у бывшего рулевого сборной Австрии Марселя Коллера.

ТРАВМА ВИЕЙРИНЬИ

Но все это будет позже, а отыгрываться в противостоянии с ПАОК предстояло Фраю. В первой же своей игре он очень серьезно перетряхнул состав. Он не изменил себе и в среду. По сравнению с матчем недельной давности на поле появилось четыре новых футболиста. Однако больше это напоминало шараханья из стороны в сторону, тогда как Рэзван Луческу вносил точечные коррективы с прицелом на конкретную игру.

На левом фланге полузащиты заточенный на атаку Лео Жаба уступил место освоившему оборонительные навыки в серии А марокканцу Эль-Каддури. Еще одна замена оказалась внеплановой: на разминке получил травму Виейринья, и одного из лидеров заменил наконец-то дебютировавший в греческом клубе Хачериди. Точнее, на левый фланг пришлось сместиться Креспо, а украинец занял привычное место в центре обороны. Как оказалось, изменения пошли на пользу. Во-первых, одна бровка оказалась перекрыта классическими разрушителями. Во-вторых, Хачериди действовал очень грамотно, выигрывая все мячи как в воздухе, так и внизу.

ГРЕЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Мысли, на которые натолкнуло изучение стартовых составов, оказались верными. Не выигравший ни одного из трех официальных матчей в этом сезоне «Базель» выглядел абсолютно беззубо и предсказуемо, что совершенно не вязалось с репутацией крепкого европейского середняка. Возможно, что-то поменялось бы, реализуй свой шанс Буа, но допустивший ошибку в концовке первой игры Пасхалакис успел сложиться и парировал достаточно коварный удар под опорную ногу.

Греки же продемонстрировали идеальную реализацию, чему способствовала неразбериха в обороне хозяев при подачи углового. Защитник Варела оказался с мячом прямо напротив ворот и спокойно переправил его в сетку. Таким образом уже на 5-й минуте ПАОК получил возможность играть по счету, тогда как хозяевам требовалось забивать не менее двух мячей. Если брать созданные в первом тайме моменты, «Базель» с натяжкой наиграл максимум на один гол. Гости же перед уходом на перерыв едва не удвоили счет после подачи здорово смотревшегося Пелкаса, однако игра головой не относится к сильным сторонам Маурисиу, и мяч прошел выше ворот.

ОШИБКА СУХИ

Где были в этот момент защитники некогда лучшей команды Швейцарии — непонятно. Ясно было лишь то, что рано или поздно клуб из Салоник свой шанс получит и обязательно использует. Получилось рано — в самом начале второго тайма, когда Пасхалакис сильно выбил мяч от собственных ворот к чужой штрафной, бывший спартаковец Сухи проиграл позицию, и Прийович элегантно в касание перебросил мяч через пытавшегося исправить ситуацию вратаря.

Конечно, «Базель» был удобен «Спартаку» с точки зрения попадания в число сеянных при жеребьевке 4-го отборочного раунда, однако у швейцарцев в их нынешнем состоянии просто не было шансов пройти дальше. ПАОК же, напротив, поймал кураж. Организовавшие третий гол Маурисиу, Пелкас и Эль-Каддури просто поиздевались над соперником, дав понять, что на следующей недели в Салониках Массимо Карреру и его команду ждет горячий во всех отношениях прием.