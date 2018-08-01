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1 августа, источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» едет в Салоники! ПАОК разгромил «Базель»

Соперником красно-белых в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов стал греческий ПАОК, не оставивший ни одного шанса швейцарскому «Базелю».

РЕВОЛЮЦИЯ В БАЗЕЛЕ

За неделю в Базеле произошла настоящая революция. В отставку отправился главный тренер Рафаэль Викки, и уже в субботу в выездном матче чемпионата Швейцарии в «Ксамаксом» (1:1) командой руководил знаменитый в прошлом форвард сборной страны Александр Фрай. Он же готовил «Базель» и к ответной игре с ПАОК, но сразу было объявлено, что это промежуточная мера. 39-летний специалист вернется к работе с молодежью, а у руля потерявшей в прошлом сезоне чемпионский титул и неудачно начавшей новый спортивный год команды встанет более опытный человек. Поговаривали, что это будет Франк де Бур, однако больше шансов все же у бывшего рулевого сборной Австрии Марселя Коллера.

ТРАВМА ВИЕЙРИНЬИ

Но все это будет позже, а отыгрываться в противостоянии с ПАОК предстояло Фраю. В первой же своей игре он очень серьезно перетряхнул состав. Он не изменил себе и в среду. По сравнению с матчем недельной давности на поле появилось четыре новых футболиста. Однако больше это напоминало шараханья из стороны в сторону, тогда как Рэзван Луческу вносил точечные коррективы с прицелом на конкретную игру.

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На левом фланге полузащиты заточенный на атаку Лео Жаба уступил место освоившему оборонительные навыки в серии А марокканцу Эль-Каддури. Еще одна замена оказалась внеплановой: на разминке получил травму Виейринья, и одного из лидеров заменил наконец-то дебютировавший в греческом клубе Хачериди. Точнее, на левый фланг пришлось сместиться Креспо, а украинец занял привычное место в центре обороны. Как оказалось, изменения пошли на пользу. Во-первых, одна бровка оказалась перекрыта классическими разрушителями. Во-вторых, Хачериди действовал очень грамотно, выигрывая все мячи как в воздухе, так и внизу.

ГРЕЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Мысли, на которые натолкнуло изучение стартовых составов, оказались верными. Не выигравший ни одного из трех официальных матчей в этом сезоне «Базель» выглядел абсолютно беззубо и предсказуемо, что совершенно не вязалось с репутацией крепкого европейского середняка. Возможно, что-то поменялось бы, реализуй свой шанс Буа, но допустивший ошибку в концовке первой игры Пасхалакис успел сложиться и парировал достаточно коварный удар под опорную ногу.

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Греки же продемонстрировали идеальную реализацию, чему способствовала неразбериха в обороне хозяев при подачи углового. Защитник Варела оказался с мячом прямо напротив ворот и спокойно переправил его в сетку. Таким образом уже на 5-й минуте ПАОК получил возможность играть по счету, тогда как хозяевам требовалось забивать не менее двух мячей. Если брать созданные в первом тайме моменты, «Базель» с натяжкой наиграл максимум на один гол. Гости же перед уходом на перерыв едва не удвоили счет после подачи здорово смотревшегося Пелкаса, однако игра головой не относится к сильным сторонам Маурисиу, и мяч прошел выше ворот.

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ОШИБКА СУХИ

Где были в этот момент защитники некогда лучшей команды Швейцарии — непонятно. Ясно было лишь то, что рано или поздно клуб из Салоник свой шанс получит и обязательно использует. Получилось рано — в самом начале второго тайма, когда Пасхалакис сильно выбил мяч от собственных ворот к чужой штрафной, бывший спартаковец Сухи проиграл позицию, и Прийович элегантно в касание перебросил мяч через пытавшегося исправить ситуацию вратаря.

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Конечно, «Базель» был удобен «Спартаку» с точки зрения попадания в число сеянных при жеребьевке 4-го отборочного раунда, однако у швейцарцев в их нынешнем состоянии просто не было шансов пройти дальше. ПАОК же, напротив, поймал кураж. Организовавшие третий гол Маурисиу, Пелкас и Эль-Каддури просто поиздевались над соперником, дав понять, что на следующей недели в Салониках Массимо Карреру и его команду ждет горячий во всех отношениях прием.

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Первый матч ПАОК — «Спартак» пройдет в Греции в среду, 8 августа, ответная игра «Спартак» — ПАОК состоится в Москве во вторник, 14 августа.

Базель 0:3
Первый тайм: 0:1
ПАОК
1.08.2018, 21:00 2-й отборочный раунд: 2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг St. Jakob Park
Главные тренеры
Рафаэль Вики Рэзван Луческу
Голы
43 Фернанду Варела 7′
  Александр Прийович 52′
  27745 60′
Составы
Йонас Омлин 1
Сильван Видмер 5
Эдер Альварес Баланта 23
Эрай Джюмарт 4
63′ Марек Сухи (к) 17
Кевин Буа 33
33′ Лука Дзуффи 7
44′ Жоффруа Сере Дье 20
46′ Валентин Штокер 14
Самуэль Кампо 10
84′ Альдо Калулу 26
Димитри Оберлен 19
73′ Альбиан Айети 22
Рикки ван Волфсвинкел 9
31 Александрос Пасхалакис
3 де Матос Круз Леонарду 48′
34 Евгений Хачериди
43 Фернанду Варела
15 Хосе Анхель Креспо
18 Димитриос Лимниос
9 Александр Прийович 16′
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
7 Омар Эль-Каддури 74′
98 Лео Жаба
77 Димитриос Пелкас (к) 85′ 77′
74 Амр Варда
87 Хосе Альберто Каньяс 82′
28 Евгений Шахов
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Паоло Валери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Базель
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