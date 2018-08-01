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09:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

С кем сыграет «Спартак»: Саввиди, Луческу-младший и бывший форвард Черчесова

Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак».

ПРЕЗИДЕНТ ВНЕ ФУТБОЛА

В марте в Греции грянул грандиозный скандал. В концовке ключевого в борьбе за чемпионский титул матча ПАОК — АЕК команда из Салоник забила, как казалось, решающий мяч. Однако под давлением соперника взятие ворот отменили, что спровоцировало беспорядки. Хозяева отказывались продолжить игру, завязалась потасовка, и в этот момент на поле оказался владелец ПАОК Иван Саввиди. Все усложнил тот факт, что российский бизнесмен попал в прицелы фотокамер с пистолетом.

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Он якобы угрожал не только судьям, но и одному из руководителей АЕК, после чего греческая федерация запретила Саввиди посещать футбольные матчи в течение трех лет. В мае, когда ПАОК в финале кубка отомстил ставшему чемпионом АЕК, футболисты отметили вручение трофея в масках опального президента.

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КУБКОВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЛУЧЕСКУ

Завоевание третьего в истории и первого с 1985 года чемпионского титула — хрустальная мечта Саввиди. А с тренерами не только он, но и другие владельцы греческих клубов не церемонятся. В ПАОК некоторые специалисты ходили чуть ли не по кругу, но сын Мирчи Луческу Рэзван отличной работой в прошлом сезоне заслужил право на еще один шанс.

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«Спартаку» на заметку: Луческу-младший специалист по выступлениям в плей-офф. Все четыре трофея в его персональной коллекции — кубковые. Кроме уже упоминавшегося успеха со своей нынешней командой он выиграл два Кубка Румынии с «Рапидом» из Бухареста и привел к триумфу катарский «Аль-Джаиш». В послужном списке Рэзвана есть и четвертьфинал Кубка УЕФА-2005/06, на пути к которому он обыграл возглавляемый отцом донецкий «Шахтер».

УПРАВЛЕНИЕ ИГРОЙ

Обращает на себя внимание, как умело Луческу-младший управляет игрой. В первом матче с «Базелем» ПАОК выглядел абсолютно не готовым к высокому прессингу соперника, из-за чего допускал ошибки в простых ситуациях, и только низкая реализация швейцарцев спасла «Двуглавых орлов» от неприятностей. Тем не менее тренеру хватило четверти часа, чтобы перестроить команду без помощи замен.

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К ответному матчу, в котором сопернику было достаточно минимальной победы, тренер ПАОК изначально принял решение заменить склонного к атаке экс-полузащитника «Ахмата» Лео Жаба на лучше защищающегося Эль-Каддури. Плюс, не ошибся в форс-мажорной ситуации, потеряв травмировавшегося на разминке лидера Виейринью. Луческу решил сдвинуть на фланг одного из центральных защитников и выпустил на поле новичка Хачериди. Возможно, раньше тренер не рисковал делать ставку на нового игрока, но теперь ему придется поломать голову, выбирая состав на «Спартак».

ВЕТЕРАНСКАЯ ОБОРОНА

Сразу оговорюсь: чемпионат Греции еще не стартовал, поэтому опираться приходится исключительно на два матча с «Базелем». Отчасти ПАОК повезло, потому что смена главного тренера не встряхнула швейцарцев, а деморализовала. Тем не менее очевидно: «Двуглавые орлы» набирают форму и вторую встречу провели гораздо сильнее. Это касается даже голкипера Пасхалакиса, допустившего стоившую голу ошибку на выходе неделю назад, но несколько раз выручившего команду в Базеле.

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Еще одно изменение — уже упоминавшиеся коррективы в центре обороны. Хачериди превосходит в классе Варелу и Креспо, в Салониках пропускавших передачи себе за спины, допускавших позиционные просчеты и не всегда успевавших за быстрыми игроками соперника. Хачериди, напротив, хорошо читал игру и выиграл весь воздух. Показательно, что всем пяти задействованным в двух играх защитникам за 30, но по-настоящему быстр только перепахивающий левую бровку Виейринья, от состояния здоровья которого во многом зависит выбор состава на матч со «Спартаком». Лео Матос справа действует с большим акцентом на оборону.

ПРИЙОВИЧ И ОКРУЖЕНИЕ

4−2−3−1 является стандартном схемой ПАОК. Ключевая роль здесь отведена тройке центральных полузащитников, где нет классических разрушителей. Особняком стоит действующий под нападающим технарь Пелкас, любящий и умеющий идти в обводку, и периодически уходящий во фланг, открывая зоны кому то из пары Каньяс — Маурисиу, либо смещающемуся в центр справа быстроногому Лимниосу.

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Каньяса можно назвать мозговым центром ПАОК. Именно он задает направление атак, а бывший хавбек «Терека» и «Рубина» дополняет испанца. На левом фланге все зависит от тактики. Лео Жаба — это ставка на атаку, но, как показал второй матч, неплохо игравший в свое время в «Наполи» Эль-Каддури не собирается проигрывать конкуренцию молодому бразильцу.

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Главная звезда этой команды — сербский нападающий Прийович. Футболист, игравший важную роль в чемпионском сезоне польской «Легии» под началом Станислава Черчесова. Чем-то 191-сантиметровый Александр напоминает Артема Дзюбу. Много борется, цепляется за все мячи, работая на команду, но при этом обладает более высокой скоростью. В прошлом сезоне с учетом всех турниров Прийович наколотил за ПАОК 27 мячей, а против «Базеля» отличился дважды, причем в ключевых моментах игры. Для «Спартака» 28-летний футболист тоже обещает стать головной болью. Ему есть что доказывать и после ЧМ-2018, где тренеры лишь раз выпустили его на поле — в дополнительное время матча с Коста-Рикой.

Базель 0:3
Первый тайм: 0:1
ПАОК
1.08.2018, 21:00 2-й отборочный раунд: 2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг St. Jakob Park
Главные тренеры
Рафаэль Вики Рэзван Луческу
Голы
43 Фернанду Варела 7′
  Александр Прийович 52′
7 Омар Эль-Каддури 60′
Составы
Йонас Омлин 1
Сильван Видмер 5
Эдер Альварес Баланта 23
Эрай Джюмарт 4
63′ Марек Сухи (к) 17
Кевин Буа 33
33′ Лука Дзуффи 7
44′ Жоффруа Сере Дье 20
46′ Валентин Штокер 14
Самуэль Кампо 10
84′ Альдо Калулу 26
Димитри Оберлен 19
73′ Альбиан Айети 22
Рикки ван Волфсвинкел 9
31 Александрос Пасхалакис
3 де Матос Круз Леонарду 48′
34 Евгений Хачериди
43 Фернанду Варела
15 Хосе Анхель Креспо
18 Димитриос Лимниос
9 Александр Прийович 16′
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
7 Омар Эль-Каддури 74′
98 Лео Жаба
77 Димитриос Пелкас (к) 85′ 77′
74 Амр Варда
87 Хосе Альберто Каньяс 82′
28 Евгений Шахов
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Паоло Валери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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