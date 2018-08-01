С кем сыграет «Спартак»: Саввиди, Луческу-младший и бывший форвард Черчесова

ПРЕЗИДЕНТ ВНЕ ФУТБОЛА

В марте в Греции грянул грандиозный скандал. В концовке ключевого в борьбе за чемпионский титул матча ПАОК — АЕК команда из Салоник забила, как казалось, решающий мяч. Однако под давлением соперника взятие ворот отменили, что спровоцировало беспорядки. Хозяева отказывались продолжить игру, завязалась потасовка, и в этот момент на поле оказался владелец ПАОК Иван Саввиди. Все усложнил тот факт, что российский бизнесмен попал в прицелы фотокамер с пистолетом.

Он якобы угрожал не только судьям, но и одному из руководителей АЕК, после чего греческая федерация запретила Саввиди посещать футбольные матчи в течение трех лет. В мае, когда ПАОК в финале кубка отомстил ставшему чемпионом АЕК, футболисты отметили вручение трофея в масках опального президента.

КУБКОВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЛУЧЕСКУ

Завоевание третьего в истории и первого с 1985 года чемпионского титула — хрустальная мечта Саввиди. А с тренерами не только он, но и другие владельцы греческих клубов не церемонятся. В ПАОК некоторые специалисты ходили чуть ли не по кругу, но сын Мирчи Луческу Рэзван отличной работой в прошлом сезоне заслужил право на еще один шанс.

«Спартаку» на заметку: Луческу-младший специалист по выступлениям в плей-офф. Все четыре трофея в его персональной коллекции — кубковые. Кроме уже упоминавшегося успеха со своей нынешней командой он выиграл два Кубка Румынии с «Рапидом» из Бухареста и привел к триумфу катарский «Аль-Джаиш». В послужном списке Рэзвана есть и четвертьфинал Кубка УЕФА-2005/06, на пути к которому он обыграл возглавляемый отцом донецкий «Шахтер».

УПРАВЛЕНИЕ ИГРОЙ

Обращает на себя внимание, как умело Луческу-младший управляет игрой. В первом матче с «Базелем» ПАОК выглядел абсолютно не готовым к высокому прессингу соперника, из-за чего допускал ошибки в простых ситуациях, и только низкая реализация швейцарцев спасла «Двуглавых орлов» от неприятностей. Тем не менее тренеру хватило четверти часа, чтобы перестроить команду без помощи замен.

К ответному матчу, в котором сопернику было достаточно минимальной победы, тренер ПАОК изначально принял решение заменить склонного к атаке экс-полузащитника «Ахмата» Лео Жаба на лучше защищающегося Эль-Каддури. Плюс, не ошибся в форс-мажорной ситуации, потеряв травмировавшегося на разминке лидера Виейринью. Луческу решил сдвинуть на фланг одного из центральных защитников и выпустил на поле новичка Хачериди. Возможно, раньше тренер не рисковал делать ставку на нового игрока, но теперь ему придется поломать голову, выбирая состав на «Спартак».

ВЕТЕРАНСКАЯ ОБОРОНА

Сразу оговорюсь: чемпионат Греции еще не стартовал, поэтому опираться приходится исключительно на два матча с «Базелем». Отчасти ПАОК повезло, потому что смена главного тренера не встряхнула швейцарцев, а деморализовала. Тем не менее очевидно: «Двуглавые орлы» набирают форму и вторую встречу провели гораздо сильнее. Это касается даже голкипера Пасхалакиса, допустившего стоившую голу ошибку на выходе неделю назад, но несколько раз выручившего команду в Базеле.

Еще одно изменение — уже упоминавшиеся коррективы в центре обороны. Хачериди превосходит в классе Варелу и Креспо, в Салониках пропускавших передачи себе за спины, допускавших позиционные просчеты и не всегда успевавших за быстрыми игроками соперника. Хачериди, напротив, хорошо читал игру и выиграл весь воздух. Показательно, что всем пяти задействованным в двух играх защитникам за 30, но по-настоящему быстр только перепахивающий левую бровку Виейринья, от состояния здоровья которого во многом зависит выбор состава на матч со «Спартаком». Лео Матос справа действует с большим акцентом на оборону.

ПРИЙОВИЧ И ОКРУЖЕНИЕ

4−2−3−1 является стандартном схемой ПАОК. Ключевая роль здесь отведена тройке центральных полузащитников, где нет классических разрушителей. Особняком стоит действующий под нападающим технарь Пелкас, любящий и умеющий идти в обводку, и периодически уходящий во фланг, открывая зоны кому то из пары Каньяс — Маурисиу, либо смещающемуся в центр справа быстроногому Лимниосу.

Каньяса можно назвать мозговым центром ПАОК. Именно он задает направление атак, а бывший хавбек «Терека» и «Рубина» дополняет испанца. На левом фланге все зависит от тактики. Лео Жаба — это ставка на атаку, но, как показал второй матч, неплохо игравший в свое время в «Наполи» Эль-Каддури не собирается проигрывать конкуренцию молодому бразильцу.