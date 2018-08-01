С кем сыграет «Спартак»: Саввиди, Луческу-младший и бывший форвард Черчесова
Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак».
Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак».
ПРЕЗИДЕНТ ВНЕ ФУТБОЛА
В марте в Греции грянул грандиозный скандал. В концовке ключевого в борьбе за чемпионский титул матча ПАОК — АЕК команда из Салоник забила, как казалось, решающий мяч. Однако под давлением соперника взятие ворот отменили, что спровоцировало беспорядки. Хозяева отказывались продолжить игру, завязалась потасовка, и в этот момент на поле оказался владелец ПАОК Иван Саввиди. Все усложнил тот факт, что российский бизнесмен попал в прицелы фотокамер с пистолетом.
Он якобы угрожал не только судьям, но и одному из руководителей АЕК, после чего греческая федерация запретила Саввиди посещать футбольные матчи в течение трех лет. В мае, когда ПАОК в финале кубка отомстил ставшему чемпионом АЕК, футболисты отметили вручение трофея в масках опального президента.
КУБКОВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЛУЧЕСКУ
Завоевание третьего в истории и первого с 1985 года чемпионского титула — хрустальная мечта Саввиди. А с тренерами не только он, но и другие владельцы греческих клубов не церемонятся. В ПАОК некоторые специалисты ходили чуть ли не по кругу, но сын Мирчи Луческу Рэзван отличной работой в прошлом сезоне заслужил право на еще один шанс.
«Спартаку» на заметку:
УПРАВЛЕНИЕ ИГРОЙ
Обращает на себя внимание, как умело
К ответному матчу, в котором сопернику было достаточно минимальной победы, тренер ПАОК изначально принял решение заменить склонного к атаке
ВЕТЕРАНСКАЯ ОБОРОНА
Сразу оговорюсь: чемпионат Греции еще не стартовал, поэтому опираться приходится исключительно на два матча с «Базелем». Отчасти ПАОК повезло, потому что смена главного тренера не встряхнула швейцарцев, а деморализовала. Тем не менее очевидно: «Двуглавые орлы» набирают форму и вторую встречу провели гораздо сильнее. Это касается даже голкипера Пасхалакиса, допустившего стоившую голу ошибку на выходе неделю назад, но несколько раз выручившего команду в Базеле.
Еще одно изменение — уже упоминавшиеся коррективы в центре обороны. Хачериди превосходит в классе Варелу и Креспо, в Салониках пропускавших передачи себе за спины, допускавших позиционные просчеты и не всегда успевавших за быстрыми игроками соперника. Хачериди, напротив, хорошо читал игру и выиграл весь воздух. Показательно, что всем пяти задействованным в двух играх защитникам за 30, но
ПРИЙОВИЧ И ОКРУЖЕНИЕ
4−2−3−1 является стандартном схемой ПАОК. Ключевая роль здесь отведена тройке центральных полузащитников, где нет классических разрушителей. Особняком стоит действующий под нападающим технарь Пелкас, любящий и умеющий идти в обводку, и периодически уходящий во фланг, открывая зоны кому то из пары Каньяс — Маурисиу, либо смещающемуся в центр справа быстроногому Лимниосу.
Каньяса можно назвать мозговым центром ПАОК. Именно он задает направление атак, а бывший хавбек «Терека» и «Рубина» дополняет испанца. На левом фланге все зависит от тактики. Лео Жаба — это ставка на атаку, но, как показал второй матч, неплохо игравший в свое время в «Наполи»
Главная звезда этой команды — сербский нападающий Прийович. Футболист, игравший важную роль в чемпионском сезоне польской «Легии» под началом Станислава Черчесова.
|Рафаэль Вики
|Рэзван Луческу
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Паоло Валери (Италия)