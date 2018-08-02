Белорусские футбольные клубы проведут ответные встречи квалификации ЛЕ

Минское «Динамо» примет на своей обновленной арене словацкий клуб «Дунайска Стреда» (начало в 19.00; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). В первой встрече, которая состоялась неделю назад в Словакии, минчане сыграли здорово, одержав победу со счетом 3:1. Голы в составе динамовцев забили Роман Бегунов, Александр Макась и Урош Николич. В случае успеха по сумме двух матчей, команда Сергея Гуренко в 3-м раунде встретится с российским «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Футболисты брестского «Динамо» в 20.15 в Афинах начнут игру против греческого «Атромитоса». Неделю назад брестчане выигрывали на 70-й минуте 4:0, но затем умудрились пропустить 3 гола и завершили матч с минимальным перевесом — 4:3. Хет-трик оформил Павел Савицкий, еще один мяч на счету Желько Филиповича. Если динамовцам удастся победить по сумме двух встреч, то в следующем раунде они сыграют с победителем пары «Железничар» (Босния и Герцеговина) — «Аполлон» (Кипр). Неделю назад в Сараево киприоты сумели выиграть со счетом 2:1.

Солигорский «Шахтер» в 21.45 в Познани встретится с польским «Лехом». На своем поле горняки выигрывали 1:0 после гола Элиса Бакая, но не удержали победу, пропустив мяч в конце игры — 1:1. Победитель этого противостояния в 3-м круге встретится с бельгийским клубом «Генк».