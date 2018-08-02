Белорусские футбольные клубы проведут ответные встречи квалификации ЛЕ
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских футбольных клуба проведут сегодня ответные встречи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских футбольных клуба проведут сегодня ответные встречи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минское «Динамо» примет на своей обновленной арене словацкий клуб «Дунайска Стреда» (начало в 19.00; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). В первой встрече, которая состоялась неделю назад в Словакии, минчане сыграли здорово, одержав победу со счетом 3:1. Голы в составе динамовцев забили Роман Бегунов, Александр Макась и Урош Николич. В случае успеха по сумме двух матчей, команда Сергея Гуренко в 3-м раунде встретится с российским «Зенитом» из
Футболисты брестского «Динамо» в 20.15 в Афинах начнут игру против греческого «Атромитоса». Неделю назад брестчане выигрывали на 70-й минуте 4:0, но затем умудрились пропустить 3 гола и завершили матч с минимальным перевесом — 4:3.
Солигорский «Шахтер» в 21.45 в Познани встретится с польским «Лехом». На своем поле горняки выигрывали 1:0 после гола Элиса Бакая, но не удержали победу, пропустив мяч в конце игры — 1:1. Победитель этого противостояния в 3-м круге встретится с бельгийским клубом «Генк».
В главном континентальном турнире Лиге чемпионов борисовский БАТЭ победил по сумме двух матчей финский ХИК — 0:0 (дома) и 2:1 (в гостях) и в 3-м раунде квалификации встретится с азербайджанским «Карабахом» из Агдама.