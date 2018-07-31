Андрей Талалаев: Хотим попасть в групповой этап Лиги Европы

Источник: Советский спорт

— В играх с «Вардаром» (Македония) и «Тоболом» четыре из пяти мячей забили игроки, вышедшие на замену. Не думаю, что это случайность.

— Мы всегда имеем, как минимум, два варианта развития событий. И если не работает один, запускаем другой. Гол Руслана Коряна в Костанае на 90-й минуте («Тобол» в итоге выиграл 2:1) немного упростил задачу, и нам дома нужно было не пропустить и забить. В ответной игре с «Тоболом» мы оставили в резерве своего основного форварда Мохамеда Конате (он из Кот-д-Ивуара) и одного из лучших фланговых полузащитников Алика Аракеляна. У Конате рост 191 см и он, вместе с Аракеляном должен был добавить остроты у чужих ворот. Он и забил победный мяч на 82-й минуте. Пригодились все наши тактические и теоретические занятия.

— Конате давно в «Пюнике»?

— Около 25 дней. Он приехал на последний сбор в Минск. Мохамед был у меня на просмотре в «Тамбове» год назад. Уже тогда был виден его потенциал.

— Почему не взяли?

— Я посчитал, что не успею сделать из него настоящего забивного форварда. Прошлый сезон он провел в командах из Казахстана и Белоруссии и очень прибавил, прежде всего, в умении открыться. Я много смотрел видеоматериалов с его участием и понял, что «Пюнику» он подойдет. Единственное, чего не хватает, точности при завершении атак.

— Многие Конате считают восходящей звездой и считают, что вскоре Конате перейдет в клуб российской премьер-лиги.

— Я бы не стал торопиться.

— Судя по отзывам в соцсетях, в Ереване во вторник было очень жарко.

— Днем термометры показывали +40, а вечером — +32 градуса.

— Ваши игроки привычные к такой погоде?

— Доктор постоянно повторяет, что к жаре привыкнуть нельзя. Мы готовим игроков к таким испытаниям: за двое суток до игры начинаем давать специальные напитки.

— На матч с «Тоболом» собирался телекомментатор Нобель Арустамян. Прилетал?

— Да, и Тимур Журавель тоже. Также было много российского футбольного бомонда и представителей клубов.

— «Тобол» подал жалобу на организацию матча в Ереване.

— Этого я не понимаю. Мне это смешно. Вот они прислали нам вызов на наших легионеров 25 июля, накануне матча! А подписан он был двумя днями ранее. Хорошо, что президент нашего клуба организовал чартер. Я попросил не афишировать это до окончания ответного матча.

— Кто вас будет ждать в третьем раунде Лиги Европы?

— Либо тельавивский «Маккаби», либо сербские «Роднички». Нынешний наставник «Маккаби» Илич очень хорошо работал в Греции, а молодые сербы всегда желанны для ведущих европейских клубов. Соперники у нас идут по нарастающей: и по рейтингу, и по трансферной стоимости игроков.

— Как вам удалось так хорошо подготовить «Пюник» к сезону? Мне кажется, во время чемпионата мира-2018 мы постоянно видели Андрея Талалаева в студии «Матч ТВ» в роли эксперта.

— Это я прилетал в Москву между сборами. Первый мы провели в Армении, второй — в Минске. Мой опыт работы в юношеской сборной России позволяет за короткий срок расставлять определенные акценты. Когда я прилетел в Армению, понял, что нужно организовать игру в защите, наладить стандарты и переход из обороны в атаку.

— В прошлом году в чемпионате Армении «Пюник» занял пятое место из шести команд. Думаю, вас позвали не для того, чтобы бороться за попадание в «пятерку».

— В этом году в чемпионате сыграют девять команд. И есть очень неплохие коллективы. Я посмотрел игру «Арарата», который в прошлом сезоне был московским и «Бананца». В составах — по семь-восемь легионеров очень хорошего уровня. Приехали из «Оренбурга», который вышел в премьер-лигу, «Црвены звезды», игравшей в Лиге чемпионов. Наши еврокубковые матчи немного всколыхнули интерес к футболу. Вчера на игре было около 9000 зрителей. Столько же было на матче легенд, который организовал президент «Пюника» Артур Согомонян. В Ереван приехали Фигу, Батистута, Джоркаефф, играл абсолютный кумир местных болельщиков Хорен Оганесян… Командами руководили Роналдо и Мальдини. Я много видел подобных выставочных матчей, но этот по организации превзошел все. Теперь этот зрительский интерес нужно поддержать в чемпионате страны интересной зрелищной игрой. У чемпионата России, как я понимаю, аналогичные задачи.

— Конкретные цели на сезон вам озвучили?

— В этом году — первое или второе место в чемпионате или завоевание Кубка страны, а в следующем сезоне — бороться за выход в групповой этап Лиги Европы. Но мы постараемся попасть туда и в этом розыгрыше. Вошли во вкус.