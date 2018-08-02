Тяжелый выезд. Превью к ответному матчу Лиги Европы «АЗ Алкмар» — «Кайрат»

Но справедливости ради отметим, что голландцы в первом матче выглядели более чем достойно. Достаточно вспомнить статистику: удары 10−10 (в створ 4−2), угловые 1−9, офсайды 2−2, желтые карточки 3−2, фолы 10−9.

Как видно, «Алкмар» больше подал угловых, меньше нарушал правила и заработал на одно предупреждение меньше, не говоря уже о том, что создавал постоянное напряжение у ворот Владимира Плотникова. Это лишний раз свидетельствует о силе соперника. И благо, что «Кайрату» посчастливилось сохранить свои ворота на замке и удержать комфортный счет. Теперь подопечным Карлоса Феррера следует более собрано сыграть в Голландии, чтобы добиться приемлемого результата по итогам двухраундового противостояния.

«Алкмар» в текущей квалификации Лиги Европы выступает со второго раунда. В предыдущем розыгрыше голландцы не принимали участия, так как в национальном чемпионате-2016/2017 финишировали на шестом месте и этим самым остались без еврокубков.

До этого «Алкмар» весьма неплохо выступал на международной арене, во всяком случае несколько раз добирался до групповой стадии Лиги Европы, а в сезоне-2009/2010 играл в группе Лиги чемпионов. Правда, не одержал ни одной победы и занял последнее, четвертое место в квартете H в компании лондонского «Арсенала», греческого «Олимпиакоса» и бельгийского «Стандарда».

Самое удачное выступление «Алкмар» выдал в Кубке УЕФА-2004/2005, когда дошел до полуфинала, на этой стадии голландцы уступили португальскому «Спортингу» (3:2, 1:2). Стоит заметить, что в том сезоне голландский клуб вернулся в еврокубки после длительного перерыва.

«Кайрат» никогда не добирался до группового этапа в турнирах УЕФА. Максимум доходил до раунда плей-офф, да и это в одном случае.

На этой стадии алматинцы проиграли французскому «Бордо» (0:1, 2:1) в Лиге Европы-2015/2016.

В первом отборочном раунде нынешнего розыгрыша Лиги Европы «Кайрат» прошел андоррский «Энгордани» (3:0, 7:1).

В преддверии ответного матча с «Алкмаром» алматинский клуб занимает второе место в списке самых результативных участников турнира, на его счету 12 голов. По этому показателю лидирует шотландский «Хиберниан» (15 голов).

В то же время венгерский форвард «Кайрата» Мартон Эппель в списке лучших бомбардиров делит второе-третье места с Эйриком Хестаде из норвежского «Мольде». У обоих по пять голов. Первую строчку удерживает пока Аделеке Акиньеми из латвийского «Вентспилса» (шесть голов).

Кстати, «Хиберниан» не далеко ушел от «Кайрата» в рейтинге самых бьющих команд квалификации ЛЕ. Шотландский клуб удерживает первое место, нанеся 59 ударов (25 в створ). Представитель Казахстана расположился пока на третьей строчке, в его активе 55 ударов (28 в створ). Вторая позиция принадлежит норвежскому «Сарпсборгу» — 56 ударов (18 в створ).